Record uriaș în Franța. Două butoaie de vin au fost vândute cu 400.000 euro fiecare, în cadrul unei licitații

Două butoaie de vin alb din Burgundia au fost vândute cu 400.000 de euro fiecare la o licitație din Franța, marcând un nou record pentru această categorie și confirmând interesul tot mai mare al colecționarilor pentru vinurile rare.

Licitația caritabilă anuală organizată duminica trecută de Hospices de Beaune, în Burgundia, a strâns peste 17 milioane de franci elvețieni, adică aproximativ 17,7 milioane de euro, potrivit Blick.

Licitatorii cu dare de mână au plătit sume impresionante pentru cele mai scumpe două butoaie de vin. Cea de-a 165-a licitație, organizată de Sotheby’s, a demonstrat fascinația constantă pentru marile vinuri din Burgundia, vânzările depășind semnificativ totalul de anul trecut.

Vinurile albe au atras în mod special atenția

Vinurile albe au atras în mod special atenția, prețurile lor atingând noi recorduri. Două butoaie de 228 de litri de Bâtard-Montrachet Grand Cru s-au vândut cu 370.000 CHF fiecare, echivalentul a aproximativ 385.000 de euro bucata.

Licitația a atras peste 370 de ofertanți înscriși pentru 552 de loturi. Cele 539 de butoaie de vin au atins un preț mediu de aproape 32.000 CHF (aprox. 33.300 EUR), iar vinurile albe au ajuns la un preț mediu de peste 54.000 CHF (aprox. 56.000 EUR) pe butoi.

În afara sălii de licitație, orașul Beaune și-a păstrat atmosfera festivă, cu străzile animate de muzică și pasionați de vin. De peste un secol, toate veniturile obținute sprijină spitalele și instituțiile sociale din regiune.

