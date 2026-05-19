Pompierii au intervenit rapid cu peste 20 de autospeciale și au reușit să stingă flăcările. Din fericire, nimeni nu se afla în hală când a izbucnit incendiul. Totuși, trei persoane au fost rănite ușor. Suprafața afectată este de 700 de metri pătrați.

Alerta s-a dat puțin înainte de ora 20. Focul a izbucnit la un depozit de cauciucuri pe structură metalică de pe Șoseaua Alexandriei, în Bragadiru.

Flăcările au cuprins rapid hala de aproximativ 1.000 de metri pătrați a depozitului, iar la sosirea primelor echipaje de pompieri, incendiul se manifesta violent, cu degajări foarte mari de fum.

Corespondent Știrile Pro TV: „În spatele meu, pompierii intervin cu 20 de autospeciale de stingere cu apă și spumă, autospeciale de intervenție la înălțime, SMURD și Detașamentul Special de Salvatori. A luat foc un depozit de cauciucuri, iar din cauza fumului dens, vizibil și simțit de la kilometri, a fost emis și un mesaj RO-Alert. Oamenii au fost sfătuiți să se adăpostească în case, să închidă geamurile și să evite zona. Trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale: doi pompieri au suferit luxații, iar o altă persoană a suferit răni ușoare la mâini.”

Femeie: „Era fum mare, bubuiau cauciucurile, miros… am primit mesaj RO-Alert.”

Tânăr: „Eram la magazin aici, se vedeau și flăcări.”

Fumul gros s-a ridicat și a fost purtat deasupra Capitalei, fiind vizibil de la distanță.

Incendiul s-a văzut din Basarab, Lujerului, cartierul Militari.

În cele din urmă, pompierii au reușit să localizeze incendiul și să reducă semnificativ degajările de fum.

Ștefan Eduard, ISU București-Ilfov: „Urmează o anchetă. Nu erau persoane în interior când a izbucnit. Au ars două mașini și un depozit de lângă.”

Traficul în zonă a fost blocat pe ambele sensuri mai bine de o oră.