Mesajul FMI vine într-un moment în care pieţele şi analiştii se aşteptau ca banca centrală britanică să menţină dobânzile ridicate sau chiar să le crească din nou, pe fondul presiunilor inflaţioniste generate de războiul cu Iranul şi de scumpirea energiei.

În cel mai recent raport privind economia Marii Britanii, FMI a majorat prognoza de creştere economică pentru 2026 la 1%, faţă de estimarea anterioară de 0,8%.

FMI avertizează că războiul complică economia

Instituţia a avertizat însă că războiul din Orientul Mijlociu afectează perspectivele economice pe termen scurt şi complică deciziile de politică monetară.

„Politica monetară trebuie să rămână restrictivă pentru a preveni transferul creşterii preţurilor la energie către inflaţia de bază şi salarii", a transmis FMI.

Fondul consideră că menţinerea dobânzii-cheie a Băncii Angliei la nivelul actual de 3,75% pentru restul anului ar fi suficientă pentru a menţine sub control aşteptările inflaţioniste şi pentru a readuce inflaţia spre ţinta de 2% până la sfârşitul anului 2027.

Totuşi, FMI a subliniat că banca centrală trebuie să păstreze flexibilitatea de a reduce dobânzile dacă situaţia economică se deteriorează.

Inflația rămâne peste ținta oficială

„Având în vedere incertitudinea excepţională, Banca Angliei trebuie să fie pregătită să ajusteze politica monetară în orice direcţie şi să reacţioneze ferm dacă efectele secundare ale inflaţiei devin mai puternice decât se anticipează.", a precizat instituţia.

FMI estimează că scumpirea energiei va împinge temporar inflaţia în sus şi va întârzia cu aproximativ un an revenirea la ţinta oficială de 2%.

Fondul a remarcat totuşi că economia britanică a rezistat mai bine decât se anticipa în faţa şocului provocat de conflictul din Orientul Mijlociu.

Datele publicate săptămâna trecută au arătat că economia Marii Britanii a crescut cu 0,6% în primul trimestru, peste aşteptările analiştilor.