Tot acolo, precum și în centru și în zona montană, se înnorează și o să plouă. Vor fi și descărcări electrice, și căderi de grindină, dar în celelalte zone găsim vreme mai bună.

În Dobrogea și Bărăgan găsim vreme schimbătoare, înnorări, perioade cu soare și câteva reprize de ploaie pe parcursul zilei. Vântul prinde putere în timpul ploilor, iar temperaturile urcă până la 26 de grade în nordul Dobrogei.

Vremea în Moldova

Norii se înmulțesc și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei. Și pe-aici o să plouă, iar în unele zone se pot strânge cantități mari de apă. E posibil să cadă și grindină, iar la amiază se ating tot 26 de grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se adună norii și o să vină câteva serii de averse. La munte, cantitățile de apă pot depăși 20 de litri pe metru pătrat. Temperaturile ajung la valori apropiate de normal și vor fi în jur de 25 de grade.

Vremea în Transilvania

Ploile apar și în nordul Transilvaniei și în Maramureș, dar pe suprafețe mai restrânse. Nu lipsesc perioadele cu soare, iar vântul are intensificări în zonele montane înalte. La amiază, termometrele vor indica în jur de 22 de grade.

În schimb, în vestul României găsim vreme frumoasă. Domină atmosfera însorită și doar pe la munte o să vină o aversă, două. După prânz, maximele ajung la 21 de grade.

În Transilvania se adună norii și o să plouă destul de mult, mai ales în zonele montane. Vor fi și descărcări electrice, și căderi de grindină, iar vântul prinde putere în timpul ploilor. Vântul bate tare și la altitudini mari, iar temperaturile se opresc pe la 22 de grade.

Vremea în Oltenia

În Oltenia se anunță o zi frumoasă și o amiază plăcută, cu soare și 24 de grade în termometre. Vântul adie plăcut și doar pe la munte vin câteva reprize de ploaie.

În ținuturile sudice prindem vreme destul de bună, însă nu e exclus să apară și câteva averse, mai ales în regiunile deluroase și montane. Temperaturile urcă până la 23 de grade după prânz.

Vremea în București

În București avem o zi frumoasă, cu soare și câțiva nori de vreme bună. Se simte puțin și vântul, iar amiaza aduce atmosferă plăcută și în jur de 24 de grade în termometre.

Miercuri, instabilitatea crește în a doua parte a zilei, când sunt anunțate averse cu descărcări electrice și intensificări de vânt. Maxima ajunge pe la 25 de grade.

Vremea rămâne instabilă și joi. O să plouă, în special după orele amiezii, iar vântul o să bată mai tare în timpul ploilor. Temperatura ajunge tot la 25 de grade.

Instabilitatea persistă și vineri. Se înnorează din când în când și vor fi perioade cu averse, tunete, fulgere și intensificări ale vântului. Se mai răcorește puțin și se ating 23 de grade.

Vremea la munte

La munte avem vreme schimbătoare. În Carpații Meridionali și în Carpații Orientali norii se înmulțesc și vin mai multe serii de averse zgomotoase. O să cadă grindină, iar cantitățile de apă vor depăși 20 de litri pe metru pătrat.

Miercuri avem vreme destul de bună în prima parte a zilei. Apoi vin ploi destul de consistente, cu tunete, fulgere și intensificări ale vântului. În unele zone se pot strânge peste 25 de litri de apă pe metru pătrat.

Joi, atmosfera se menține instabilă în Carpații Orientali și în estul Meridionalilor. Apar alte serii de averse abundente, însoțite, pe alocuri, de fenomene electrice. În rest găsim vreme mai bună, dar vântul se întețește în toată zona montană.

Și vineri o să plouă în mai multe reprize. Vor fi și tunete, și fulgere, și condiții de grindină. Vântul rămâne insistent, iar în toată această perioadă temperaturile se mențin la valori apropiate de normal.