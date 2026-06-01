Luni, ar fi împlinit 100 de ani. Participanții - femei, dar și bărbați - îmbrăcați și coafați în stilul inconfundabil al vedetei au stabilit un nou record mondial.

Este vorba despre cea mai mare adunare de persoane costumate în Marilyn Monroe. Recordul anterior era de 254 de oameni.

La șase decenii de la moartea sa, Monroe continuă să fie una dintre cele mai recognoscibile figuri din lume.

Dincolo de succesul cinematografic, influența ei se regăsește și astăzi în modă, fotografie și cultura celebrităților.

Marilyn Monroe a murit în 1962, la doar 36 de ani, din cauza unei supradoze de sedative.