„Imediat după incidentul dronei ruseşti care a explodat pe clădirea de apartamente din Galaţi, România a declanşat consultări la ONU şi a solicitat o reuniune a Consiliului de Securitate, în baza articolelor 34 şi 35 din Carta Naţiunilor Unite, care reglementează rolul Consiliului în situaţii care pun în pericol menţinerea păcii şi securităţii internaţionale. Solicitarea României a fost sprijinită de parteneri şi aliaţi”, a anunţat ambasadorul României la ONU, Cornel Feruţă.

Conform diplomatului, intruziunea dronei şi explozia acesteia într-o zonă dens populată în urma căreia au fost răniţi cetăţeni români sunt încălcări grave ale Cartei ONU şi dreptului internaţional.

Consiliul de Securitate al ONU se va întruni luni, 1 iunie 2026, la ora 3 p.m. ora New York, în sesiune specială, cu participarea ministrului afacerilor Externe al României, Oana Ţoiu.

Ce prevede carta ONU

Conform articolului 34 din Carta ONU, ”Consiliul de Securitate poate ancheta orice diferend sau orice situaţie care ar putea duce la fricţiuni internaţionale sau ar putea da naştere unui diferend, în scopul de a stabili dacă prelungirea diferendului sau situaţiei ar putea pune în primejdie menţinerea păcii şi securităţii internaţionale”.

Articolul 34 are următoarele prevederi:

1. Orice Membru al Naţiunilor Unite poate atrage atenţia Consiliului de Securitate sau Adunării Generale asupra oricărui diferend sau situaţii de natura celor menţionate în Articolul 34.

2. Un Stat care nu este Membru al Naţiunilor Unite poate atrage atenţia Consiliului de Securitate sau Adunării Generale asupra oricărui diferend la care este parte dacă acceptă în prealabil, în privinţa acelui diferend, obligaţiile de rezolvare paşnică prevăzute în prezenta Cartă.

3. Acţiunile întreprinse de Adunarea Generală în chestiunile asupra cărora i se atrage atenţia în temeiul Articolului de faţă vor fi supuse dispoziţiilor Articolelor 11 şi 12.

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, duminică, publicând imagini cu fragmente din drona prăbuşită la Galaţi şi cu inscripţiile acesteia, că este, fără dubiu, de provenienţă rusească. Raportul tehnic şi toate concluziile vor fi transmise de către România structurilor specializate ale NATO şi Uniunii Europene.

Şeful statului avertizează că „România nu va ignora şi nu va minimaliza niciun incident care pune în pericol viaţa cetăţenilor săi”. Ulterior, Ministerul Apărării a transmis că a fost o dronă kamikaze, de fabricaţie rusească, cu o încărcătură de luptă de tip High-Explosive, de 30 de kilograme, care a explodat la impact.

Probele sunt identice cu cele ale resturilor de drone recuperate anterior de la Ceatalchioi, Galaţi, Grindu sau Luncaviţa. Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a mulţumit, duminică seară, preşedintelui Nicuşor Dan pentru claritate: „Faptele sunt cel mai bun leac împotriva minciunilor lui Putin”.