Zodiile impactate cel mai mult de Luna Plină în Săgetător sunt Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești.

Pe 31 mai 2026, Luna Plină în Săgetător anunță finalul unui ciclu important. Zilele din preajma acestei date oferă cadrul ideal pentru a duce la bun sfârșit planurile și acțiunile demarate în urmă cu o jumătate de an. Cu alte cuvinte, eforturile ajung la maturitate, concretizându-se în rezultate palpabile.

Această perioadă cere o revizuire a principiilor de viață, întrucât influențele axei Gemeni-Săgetător se fac simțite din plin. Pe de o parte, apare dorința de a învăța lucruri noi, de a evolua și de a scăpa de constrângeri. Pe de altă parte, Soarele aflat în Gemeni atrage atenția că, pentru a stabili niște scopuri viabile, sunt esențiale informarea corectă și o comunicare cât mai deschisă.

Din fericire, toate aceste procese sunt susținute de un context astral echilibrat. Urmează o etapă de stabilitate emoțională, care oferă fundația perfectă pentru decizii pe termen lung. De asemenea, există determinarea de a privi spre viitor cu multă seriozitate și de a construi planuri realiste.

Acest tablou este susținut de Jupiter, planeta care guvernează Săgetătorul, în tranzit prin Rac. Din acest motiv, curajul și spiritul de aventură specifice Săgetătorului sunt ținute sub control de nevoia de confort emoțional. Astfel, nicio schimbare de direcție nu se va face fără garanția că familia și liniștea interioară rămân protejate.

Cum influențează Luna Plină în Săgetător fiecare zodie

Berbec / Ascendent în Berbec

Pentru Berbeci a venit momentul să lase în urmă acele idei și convingeri care nu îi mai lasă să evolueze. Luna Plină le aduce impulsul să își facă ordine în principiile de viață. În loc să își irosească energia încercând să demonstreze tuturor că doar ei au dreptate, le-ar prinde bine să asculte și alte păreri. Această deschidere îi va ajuta să facă alegeri mai inspirate pe viitor.

Taur / Ascendent în Taur

Pentru Tauri, acest moment pune accentul pe banii la comun și pe încrederea în asocieri. Este o perioadă bună ca ei să scape de teama că pierd controlul finanțelor. Liniștea vine în momentul în care aleg să spună sincer ce îi deranjează și să lămurească o problemă mai veche, fie că ține de o investiție, fie de o relație apropiată.

Gemeni / Ascendent în Gemeni

Având Soarele în zodia lor și Luna Plină în zona parteneriatelor, Gemenii au șansa să vadă clar cum stau lucrurile în cuplu. Acest context îi ajută să renunțe la pretențiile exagerate pe care le au de la parteneri sau colegi. Dacă devin mai realiști, vor reuși să găsească acel punct de mijloc între dorințele lor și ceea ce le cer ceilalți.

Rac / Ascendent în Rac

Pentru Raci, astrele fac lumină în zona muncii și treburilor zilnice. Se poate încheia o etapă la locul de muncă sau poate apărea o situație care îi determină să își schimbe radical programul. Pentru că își dau seama că mediul actual nu le mai oferă siguranță, Racii vor fi motivați să lase deoparte sarcinile care îi obosesc prea mult și să își facă un program care să le ofere mai mult timp liber.

Leu / Ascendent în Leu

Leii simt din plin energia Lunii Pline în zona iubirii, valorificării abilităților și pasiunilor. S-ar putea să termine un proiect creativ sau să ia o hotărâre majoră în viața sentimentală. Totodată, sunt îndemnați să rupă legăturile sau să renunțe la activitățile care le consumă inutil timpul. Este un moment bun să gândească practic și să se îndrepte doar spre lucrurile care le aduc mulțumire.

Fecioară / Ascendent în Fecioară

Pentru Fecioare, fenomenul astral vizează casa, familia și bazele emoționale. Nativii pot finaliza un proiect legat de locuință, cum ar fi o mutare sau o reparație, sau pot clarifica o situație în familie. Cum zona carierei se intersectează cu cea a familiei li se cere să găsească un echilibru între cele două. O reîmpărțire a treburilor casnice le va aduce stabilitatea pe care o caută.

Balanță / Ascendent în Balanță

Pentru Balanțe, accentul cade pe comunicare, drumuri și relația cu rudele. Este un interval foarte bun să încheie o negociere, să semneze acte care au tot întârziat sau să termine niște cursuri. Astrele le sugerează să abandoneze ideile care nu duc nicăieri și să spună direct ce gândesc. Renunțarea la obligațiile inutile le va face planurile de viitor mult ușoare.

Scorpion / Ascendent în Scorpion

La Scorpioni, acțiunea are loc pe axa banilor, influențând veniturile și resursele proprii. S-ar putea să primească o sumă de bani, să încheie un contract sau să își suplimenteze veniturile. De asemenea, sunt încurajați să taie din cheltuieli și să iasă din asocierile în pierdere, construindu-și o situație materială mult mai confortabilă.

Săgetător / Ascendent în Săgetător

Cu Luna Plină chiar la ei acasă, Săgetătorii trec printr-un moment de analiză personală. Încheie un capitol și pot lua hotărâri legate de felul în care își doresc să arate viața lor de acum înainte. Pentru că Jupiter este în zona schimbărilor profunde, li se cere o transformare interioară, fiind momentul perfect să lase în urmă fricile și planurile care nu li se mai potrivesc.

Capricorn / Ascendent în Capricorn

În cazul Capricornilor, lucrurile se petrec într-o zonă a interiorizării și trecutului. Apar din nou în peisaj situații nerezolvate care cer o încheiere. Totodată, vor simți nevoia să facă un pas în spate de la agitația zilnică, să se odihnească și să își pună ordine în gânduri. Ruptura de mediile sau de persoanele care le consumă energia le va aduce o liniște profundă.

Vărsător / Ascendent în Vărsător

Pentru Vărsători, atenția cade pe cercul de prieteni și pe planurile pe termen lung. Pot duce la bun sfârșit o muncă de echipă sau pot alege să iasă dintr-un grup care nu mai are aceleași valori ca ei, fiind momentul ideal să își trieze anturajul. Dacă păstrează doar relațiile de încredere, vor avea sprijinul necesar pentru mai departe.

Pești / Ascendent în Pești

Peștii resimt acest eveniment în zona carierei și a modului în care sunt văzuți în societate. Poate fi vorba de finalul unui proiect important la serviciu sau de schimbarea unui drum care a devenit nesigur. Totodată, sunt susținuți să scape de sarcinile care îi epuizează și să își aleagă o direcție mult mai clară. O astfel de schimbare îi va ajuta să își folosească mai bine imaginația și abilitățile, aducându-le împlinire.