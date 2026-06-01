Proiectul este semnat de senatorii Ruxandra Cibu Deaconu, Cynthia Păun, Sorin Şipoş şi George Ştefănache şi urmăreşte să elimine una dintre barierele care împiedică accesul tinerilor la servicii de sănătate mintală, se arată într-un comunicat de presă.

Iniţiatorii susţin că numeroşi adolescenţi nu ajung la timp la un specialist deoarece accesul la astfel de servicii depinde în prezent de acordul parental. Situaţia este considerată cu atât mai problematică în mediul rural şi în comunităţile cu acces redus la servicii de sănătate mintală, unde lipsa specialiştilor, distanţa şi stigmatizarea problemelor psihologice limitează posibilităţile de intervenţie.

Potrivit proiectului, accesul adolescenţilor de peste 16 ani la servicii psihologice ar urma să fie însoţit de garanţii privind evaluarea profesională, confidenţialitatea şi protecţia minorului.

„Avem prea mulţi adolescenţi care au nevoie de ajutor, dar nu ajung la el la timp. Nu pentru că nu ar vrea să vorbească, ci pentru că, uneori, nu pot face acest pas în mod deschis. Când accesul la un psiholog depinde exclusiv de acordul părinţilor, inclusiv în cazul consilierilor şcolari, există situaţii în care sprijinul nu mai ajunge deloc", a declarat senatoarea Ruxandra Cibu Deaconu.

Senatoarea explică necesitatea schimbării

La rândul său, senatoarea Cynthia Păun a afirmat că pragul de 16 ani este în concordanţă cu principiul autonomiei progresive recunoscut deja de legislaţia românească.

„La 16 ani, legea recunoaşte deja adolescenţilor capacitatea de a lua decizii importante în anumite domenii ale vieţii lor. Este greu de explicat de ce un tânăr poate avea astfel de responsabilităţi, dar nu poate cere singur ajutor psihologic atunci când are nevoie de sprijin", a spus senatoarea.

Iniţiatorii precizează că propunerea legislativă a fost elaborată în urma consultărilor cu specialişti din domeniul sănătăţii mintale şi nu urmăreşte eliminarea rolului familiei sau excluderea părinţilor din procesul terapeutic. Potrivit acestora, proiectul oferă o soluţie pentru situaţiile în care lipsa acordului parental poate împiedica accesul adolescentului la sprijin psihologic.