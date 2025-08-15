Record de viteză. Prima locomotivă din România care prinde 200 km/h | FOTO & VIDEO

15-08-2025 | 18:11
Prima locomotivă nouă din cele 16 achiziționate de statul român a atins viteza record de 200 km/h la Făurei, o premieră pentru țara noastră.

 

Cristian Anton

Autoritățile feroviare au anunțat un record pentru România, după ce prima locomotivă nouă Traxx 3 a atins viteza de 200 km/h la CTF Făurei, ”un moment mult așteptat”, după cum precizează Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF).

Astăzi, 14 august 2025, la Centrul de Testări Feroviare Făurei, prima locomotivă electrică nou construită și achiziționată de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) pentru Statul Român, în ultimii 15 ani, a continuat etapa de testare.

Momentul-cheie al zilei a fost verificarea capacității de rulare la viteza de 200 km/h, performanță atinsă cu succes în cadrul acestor probe”, se arată într-o postare de pe pagina de Facebook a ARF.

Potrivit acesteia, ”locomotiva prezentată în imagini este prima din lotul de 16 unități achiziționate de ARF, conform contractului semnat în ianuarie 2024 cu Asocierea Alstom Transport SA - Alstom Transportation Germany GmbH SpA., cu finanțare prin fondurile Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Este vorba despre modelul „TRAXX 3 MS”, conceput să atingă viteze maxime între 160 și 200 km/h și să tracteze până la 16 vagoane de călători”.

Contract de 767,5 milioane lei

Proiectul „Achiziție 16 locomotive electrice noi pe 4 osii cu sisteme ERTMS” urmărește creșterea eficienței transportului feroviar de călători, reducerea poluării și sporirea confortului pe rutele electrificate sau aflate în curs de electrificare, printre care:

Dej - Brașov - București - Constanța

Timișoara - Arad - Brașov - București - Constanța

Timișoara - Cluj-Napoca - Iași

Iași/Suceava - București – Constanța

Valoarea totală a contractului este de 767.510.640 lei (fără TVA), incluzând livrarea celor 16 locomotive și mentenanța pentru 20 de ani. Durata de finalizare este de 35 de luni.

Locomotivele TRAXX 3, parte a celei de-a treia generații din platforma de succes Bombardier-Alstom, dispun de un design modular și flexibil, sisteme avansate de control și diagnosticare, GPS, comunicații mobile standard și cel mai recent sistem ERTMS de la Alstom. Versiunea MS (Multi-System) este adaptată pentru coridoarele europene, asigurând interoperabilitate ridicată, eficiență energetică și fiabilitate pe termen lung.

Sursa: StirilePROTV

Dată publicare: 15-08-2025 18:11

