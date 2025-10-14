Un nou tip de cultură distrusă. Paguba se va vedea și în meniul de Crăciun al românilor

Cozonacii de Crăciun vor avea anul acesta mai puțină nucă românească. În mai multe regiuni din țară, livezi întregi nu au rodit, iar unde s-au făcut, nucile sunt mici și fără miez. De vină este înghețul din primăvară, urmat de perioade lungi de secetă.

La rândul lor, procesatorii vor fi nevoiți să aducă materia primă de la distanțe mari, ceea ce va crește prețul la raft.

La finalul sezonului de cules, cel puțin jumătate de țară raportează livezi în care nucii nu au dat deloc rod.

Alexandra Boroș, proprietara unei livezi de nuci: „Foarte slab. Seceta și înghețul i-au afectat foarte considerabil. În special anul acesta am mai vorbit și cu alții și a fost la fel.”

Un fermier din Salonta spera la cel puțin 4.000 de kilograme de miez de nucă. Are aproape patru hectare de livadă.

Lourand Kertmegi, proprietarul unei livezi de nuci: „Dacă la un hectar trebuia să culegem 1.000 de kilograme de miez de nucă, noi, anul acesta, nu credem că ajungem la 100 de kilograme.”

În Brașov, recoltarea s-a făcut mai târziu anul acesta.

Sorin Oprea, proprietar de livadă: „Înghețul ne-a afectat probabil în proporție de 30-40%.”

Culmea, în ultimii patru ani, suprafețele de livezi au crescut în țară, iar la sfârșitul lui 2023 aveam cu 400.000 de nuci mai mulți decât în 2020.

Iar în perioada 2013-2022 am fost fruntași în Europa la productivitate. Nu și anul acesta.

Octavian Dan, consultant agricol: „A fost un an foarte greu pentru producția de nucă, în special în vestul țării, unde pierderile sunt de sută la sută sau chiar 80 la sută, în cel mai bun caz.”

În aceste condiții, procesatorii vor avea cheltuieli mai mari, care se vor regăsi în prețul de la raft.

Cornel Sabău, procesator de nuci: „Ne deranjează faptul că nu avem și costurile de aprovizionare sunt mai mari, pentru că aducem din alte zone.”

Afectate sunt și cofetăriile care folosesc nuca în compoziția prăjiturilor.

Cristian Vasile, proprietarul unei cofetării: „Avem nucă caramelizată care trece prin procesul de caramelizare, avem nucă crudă, uneori o folosim chiar și ca decor, alteori o combinăm, de exemplu, cu un pic de cacao în cozonaci.”

Fiind puțină, miezul de nucă ar putea ajunge anul acesta și la 100 de lei kilogramul.

