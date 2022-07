Bijuterii auto la o expoziție din Iași. Zeci de mașini tunate au atras privirile vizitatorilor

Sunt automobile tunate, în care proprietarii au investit bani serioşi pentru a le creşte performanţele. Printre ele se află și o mașină de peste 500 de mii de euro.

30 de automobile tunate au atras privirile celor pasionați de motoarele puternice

Una dintre mașini a fost fabricată în anul 2016 și are nu mai puţin de 610 cai putere. Poate fi cumpărată de pe piață la un preț de cel puțin 200 de mii de euro, iar proprietarul spune că a ajuns cu ea până aproape de Polul Nord.

Ovidiu Pop, proprietar: „Am fost mult prin străinătate, prin Europa și stăm destul de bine la capitulul drumuri”.

Reporter: "Ce viteză maximă prinde mașina?"

Proprietar: „De fabrică prinde undeva la 330 km/h”.

Mașina a atins 240 de km pe oră pe circuit și consumă 12 litri de combustibil la 100 de km, în regim sportiv. Cam la 500 de mii de euro ajunge un astfel de model.

Citește și Vremea azi, 24 iulie. Prognoza meteo pentru București și restul țării



Ovidiu Toma, proprietar: „E o mașină mai mult de weekend, de duminică sau pentru activități sportive. Dacă circuli cu ea și mergi sportiv, automat trebuie să cumperi anvelope noi, plus alte consumabile. Între câteva mii de euro pe an și 7.000-9.000 de euro pe an, în condiţiile în care mergi pe circuit.”

Mașinile au atras ca un magnet pasionații de cai putere, iar multe dintre fotografiile făcute lângă mașini au ajuns și pe rețelele sociale.

Reporter: "Ce mașină ți-ar placea să conduci?"

Băiat: „Să conduc? Un N4. Și predecesorul lui e la fel de superb. Se completează superb.”

Cosmin Iordache, organizator: „De la an la an există o creștere foarte mare pentru genul ăsta de evenimente. Dacă se face într-un atelier profesional de tuning se pot aduce îmbunătățiri mult mai bune decât cele de fabrică la sistemul de frânare, la motorizare, suspensie. Deci da, putem spune că putem crea o mașină mai performantă decât cea de fabrica.”

Expoziția auto este deschisă și duminică, în centrul Iașiului.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 24-07-2022 07:54