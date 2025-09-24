Răsturnare de situație în scandalul KissCam de la Coldplay. Soțul directoarei HR era și el la concert, cu altă femeie

Stiri Diverse
24-09-2025 | 19:22
concert coldplay amanti
IMAGO

Gluma făcută pe scenă de solistul Chris Martin despre „o aventură” a devenit virală, dar atât Kristin, cât și Andrew Cabot își refăcuseră deja viața alături de noi parteneri.

autor
Ioana Andreescu

Soțul directoarei HR care a ajuns virală după ce a fost surprinsă pe KissCam la un concert Coldplay, alături de șeful ei căsătorit, se afla, de fapt, la același spectacol – cu o altă femeie.

Soțul, surprins la același concert

Andrew Cabot, CEO al Privateer Rum, fusese căsătorit cu Kristin Cabot, 52 de ani, director de resurse umane la compania de date Astronomer. Cei doi erau căsătoriți de doi ani atunci când imaginile cu Kristin încercând să se ferească de cameră în timpul momentului KissCam au fost proiectate pe ecranul stadionului și apoi distribuite masiv online.

La acea vreme, presa relata că Andrew ar fi fost luat prin surprindere de scandal. Ulterior, el a confirmat că el și Kristin erau deja separați înainte de concert. Noi detalii arată însă că Andrew participase la același show Coldplay cu o parteneră, care între timp i-a devenit iubită.

Citește și
concert coldplay amanti
Decizia luată de directoarea de HR filmată în timp ce se îmbrățișa cu CEO-ul Astronomer la concertul Coldplay

„Kristin se afla în lojă împreună cu colegi de muncă – deși nu era o lojă corporativă – iar Andrew era și el acolo, cu o femeie care este acum iubita lui”, a declarat o sursă pentru The Times. „Ei erau deja separați și locuiau separat de câteva săptămâni. Totul s-a desfășurat amiabil.” Sursa a adăugat că Kristin a păstrat în mare parte tăcerea pentru că „oamenii aflați în mijlocul unui divorț nu pot face declarații publice.”

Clipul viral și consecințele

Incidentul a atras atenția la nivel global atunci când solistul Coldplay, Chris Martin, i-a zărit pe ecranul uriaș și a glumit: „Ori au o aventură, ori sunt foarte timizi.” Kristin a putut fi văzută aplecându-se pentru a nu apărea în cadru, în timp ce CEO-ul Astronomer, Andy Byron, a mormăit: „La naiba, sunt eu.”

Clipul viral a luat amploare rapid și, în cele din urmă, atât Kristin Cabot, cât și Andy Byron și-au pierdut locurile de muncă. Astronomer i-a suspendat inițial, după care a acceptat demisiile lor.

Apropiații insistă că Kristin nu a avut o aventură cu șeful ei. „Ea recunoaște pe deplin că îmbrățișarea a fost nepotrivită, dar susține că a fost singurul gest nepotrivit pe care l-a făcut”, a afirmat sursa. „Potrivit ei, ea și Andy nu împărtășesc altceva decât o prietenie solidă.”

Andrew, între timp, a declarat pentru People că a fost „luat prin surprindere” atunci când reporterii au apărut la reședința sa de 1,8 milioane de lire, situată pe malul apei, în Rye, New Hampshire. El a clarificat că el și Kristin „se despărțiseră în mod privat și amiabil cu câteva săptămâni înainte de concertul Coldplay” și erau deja în proces de divorț.

Soția lui Byron, Megan Kerrigan, s-a mutat rapid din casa lor conjugală, și-a returnat verigheta și și-a șters contul de Facebook, după ce și-a scos numele de căsătorie. Compania Astronomer a recunoscut că întreaga situație i-a schimbat peste noapte imaginea publică.

Ilie Bolojan: Am convenit un deficit de 8,4%. Mă gândesc cum să ieșim la liman, nu să demisionez. Nu intrăm în recesiune

Sursa: The Standard

Etichete: concert, coldplay,

Dată publicare: 24-09-2025 19:10

Articol recomandat de sport.ro
Ce face Alina Dumitru, la 13 ani de la retragerea din judo
Ce face Alina Dumitru, la 13 ani de la retragerea din judo
Citește și...
Solistul Coldplay a îndemnat publicul să „trimită iubire” familiei lui Charlie Kirk în timpul unui concert la Londra. VIDEO
Stiri externe
Solistul Coldplay a îndemnat publicul să „trimită iubire” familiei lui Charlie Kirk în timpul unui concert la Londra. VIDEO

În timpul unui concert susţinut pe legendarul stadion Wembley din Londra, solistul trupei Coldplay a oferit un sprijin neaşteptat familiei influencerului conservator Charlie Kirk, împuşcat mortal în această săptămână.

Decizia luată de directoarea de HR filmată în timp ce se îmbrățișa cu CEO-ul Astronomer la concertul Coldplay
Stiri Diverse
Decizia luată de directoarea de HR filmată în timp ce se îmbrățișa cu CEO-ul Astronomer la concertul Coldplay

Directoarea de resurse umane a companiei americane Astronomer, care a fost surprinsă pe un ecran uriaș la un concert Coldplay îmbrățișându-se cu CEO-ul companiei, și-a dat demisia.

Val de ironii pe rețelele sociale după ce CEO-ul Astronomer a fost surprins cu amanta la un concert Coldplay
Stiri Mondene
Val de ironii pe rețelele sociale după ce CEO-ul Astronomer a fost surprins cu amanta la un concert Coldplay

Încă nu s-au stins ecourile scandalului stârnit de aventura extraconjugală pe care directorul unei companii americane de tehnologie a afișat-o cât se poate de imprudent la un concert al trupei britanice Coldplay.

Recomandări
Potra, prins în Dubai cu ajutorul agențiilor internaționale. Cum ar putea fi extrădat complicele lui Călin Georgescu
Stiri actuale
Potra, prins în Dubai cu ajutorul agențiilor internaționale. Cum ar putea fi extrădat complicele lui Călin Georgescu

Liderul mercenarilor din Congo, Horațiu Potra, căutat internațional încă de la finalul lunii februarie, a fost prins în Dubai.  

Zelenski avertizează: „Dacă nu este oprit, Vladimir Putin va continua să exindă și să adâncească războiul din Ucraina”
Stiri externe
Zelenski avertizează: „Dacă nu este oprit, Vladimir Putin va continua să exindă și să adâncească războiul din Ucraina”

„Dacă nu este oprit, Vladimir Putin va continua să exindă și să adâncească războiul din Ucraina”. Este apelul lui Volodimir Zelenski de la tribuna ONU, care a vorbit după o schimbare majoră de poziție a președintelui american.

Ilie Bolojan: E nevoie de mai mulţi oameni în economia reală. Nu vârsta standard de pensionare trebuie crescută în România
Stiri Economice
Ilie Bolojan: E nevoie de mai mulţi oameni în economia reală. Nu vârsta standard de pensionare trebuie crescută în România

Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat miercuri că este nevoie ca România să aibă mai mulţi oameni în economia reală, printre măsurile care ar trebui luate fiind reducerea excepţiilor legate de pensionările anticipate.

 

Top citite
1 olena zelenska
Imago
Stiri externe
Olena Zelenska afirmă că, în ritmul actual, ar fi nevoie de „50 de ani” pentru a repatria toţi copiii ucraineni din Rusia
2 Alex Florența
Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu
Stiri actuale
Procurorul general, despre ridicarea imunităţii Dianei Şoşoacă: „Persoana poate dobândi o altă calitate”
3 Claudia Cardinale
Getty
Stiri Mondene
Actriţa Claudia Cardinale a murit la 87 de ani
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 24 Septembrie 2025

49:01

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 24 Septembrie 2025

01:29:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Septembrie 2025

01:44:58

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28