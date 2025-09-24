Răsturnare de situație în scandalul KissCam de la Coldplay. Soțul directoarei HR era și el la concert, cu altă femeie

Gluma făcută pe scenă de solistul Chris Martin despre „o aventură” a devenit virală, dar atât Kristin, cât și Andrew Cabot își refăcuseră deja viața alături de noi parteneri.

Soțul directoarei HR care a ajuns virală după ce a fost surprinsă pe KissCam la un concert Coldplay, alături de șeful ei căsătorit, se afla, de fapt, la același spectacol – cu o altă femeie.

Soțul, surprins la același concert

Andrew Cabot, CEO al Privateer Rum, fusese căsătorit cu Kristin Cabot, 52 de ani, director de resurse umane la compania de date Astronomer. Cei doi erau căsătoriți de doi ani atunci când imaginile cu Kristin încercând să se ferească de cameră în timpul momentului KissCam au fost proiectate pe ecranul stadionului și apoi distribuite masiv online.

La acea vreme, presa relata că Andrew ar fi fost luat prin surprindere de scandal. Ulterior, el a confirmat că el și Kristin erau deja separați înainte de concert. Noi detalii arată însă că Andrew participase la același show Coldplay cu o parteneră, care între timp i-a devenit iubită.

„Kristin se afla în lojă împreună cu colegi de muncă – deși nu era o lojă corporativă – iar Andrew era și el acolo, cu o femeie care este acum iubita lui”, a declarat o sursă pentru The Times. „Ei erau deja separați și locuiau separat de câteva săptămâni. Totul s-a desfășurat amiabil.” Sursa a adăugat că Kristin a păstrat în mare parte tăcerea pentru că „oamenii aflați în mijlocul unui divorț nu pot face declarații publice.”

Clipul viral și consecințele

Incidentul a atras atenția la nivel global atunci când solistul Coldplay, Chris Martin, i-a zărit pe ecranul uriaș și a glumit: „Ori au o aventură, ori sunt foarte timizi.” Kristin a putut fi văzută aplecându-se pentru a nu apărea în cadru, în timp ce CEO-ul Astronomer, Andy Byron, a mormăit: „La naiba, sunt eu.”

Clipul viral a luat amploare rapid și, în cele din urmă, atât Kristin Cabot, cât și Andy Byron și-au pierdut locurile de muncă. Astronomer i-a suspendat inițial, după care a acceptat demisiile lor.

Apropiații insistă că Kristin nu a avut o aventură cu șeful ei. „Ea recunoaște pe deplin că îmbrățișarea a fost nepotrivită, dar susține că a fost singurul gest nepotrivit pe care l-a făcut”, a afirmat sursa. „Potrivit ei, ea și Andy nu împărtășesc altceva decât o prietenie solidă.”

Andrew, între timp, a declarat pentru People că a fost „luat prin surprindere” atunci când reporterii au apărut la reședința sa de 1,8 milioane de lire, situată pe malul apei, în Rye, New Hampshire. El a clarificat că el și Kristin „se despărțiseră în mod privat și amiabil cu câteva săptămâni înainte de concertul Coldplay” și erau deja în proces de divorț.

Soția lui Byron, Megan Kerrigan, s-a mutat rapid din casa lor conjugală, și-a returnat verigheta și și-a șters contul de Facebook, după ce și-a scos numele de căsătorie. Compania Astronomer a recunoscut că întreaga situație i-a schimbat peste noapte imaginea publică.

