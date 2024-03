Topul mondial al fericirii. Locul neașteptat ocupat de români, deși obișnuiesc să se plângă din orice

Aceasta stare de euforie poate să vina, de la bucuria unei vacante, de la faptul că suntem sănătoși, sau avem o familie. Așa se face, că astăzi, de Ziua Fericirii, aflăm că suntem pe locul 32 din 143.

Tinerii noștri până-n 30 de ani au mai multe motive de bucurie, față de cei din Statele Unite sau Canada. În fruntea listei rămân în continuare nordicii.

Fericirea românilor vine din lucruri mărunte și simple - ieșiri în oraș, bucurii în familie sau libertatea de a face ce le place. În felul acesta suntem printre cele mai fericite 50 de națiuni din lume.

Femeie: „Ne face fericite că am ieșit la aer, am stat la terasă, am mâncat, am băut".

Femeie: „Îmi place să croșetez și să fac origami și chestii care au legătură cu crearea".

Femeie: „Momentan este foarte greu să găsesc un motiv, mai ales în societatea din ziua de azi, având în vedere că e greu să trăiești de pe o zi pe alta, dar pentru mine cea mai importantă e muzica și oamenii din viață mea care-mi dau energie. Trebuie să am credința și speranța că va fi bine”.

Totuși, de șapte ani încoace, finlandezii sunt pe primul loc. Pe doi îi găsim pe danezi și pe islandezi în timp de americanii nu mai apar între primii 20. Tinerii de la noi sunt mult mai mulțumiți ca cei de peste ocean.

Raportul mondial al fericirii arată că tinerii din România, cu vârste până în 30 de ani, se simt fericiți, țara noastră clasându-se pe locul opt. Nu același lucru putem spune despre persoanele care au trecut de vârsta de 60 de ani, conform raportului care ține cont de PIB-ul pe cap de locuitor, sprijinul social, speranța de viață sănătoasă sau libertatea. Ei nu se simt prea fericiți, România clasându-se pe locul 48. Cei mai nefericiți vârstnici se afla în Afganistan.

Gelu Duminică, sociolog: „Suntem într-o fază de evoluție, de dezvoltare socio-economică, care ne dă voie să ne bucurăm de lucrurile mărunte pe care le avem în mai mare măsură decât cei care le au ca un dat. Ei nu se mai bucură de lucrurile pe care noi abia le experimentăm. Pentru noi de exemplu, să călătorim e mare șmecherie, pentru oamenii din Occident călătoria liberă e de zeci de ani. Pentru noi a avea parte de un sistem de sănătate bun e o noutate, pentru ei e normalitate. E vorba de context și de situație. Noi încă ne bucurăm de chestii”.

Doi soți din New York, veniți în vacanță în România, le dau câteva sfaturi tinerilor care vor să fie fericiți.

Cuplu de americani: „Stresul e parte din viață noastră, frustrare, stres, dezamăgire. Trebuie să înveți cum să trăiești cu ele și să le faci față cât de bine poți. Viața are greutățile ei și trebuie să le faci față. Găsește-ți pasiunea și urmeaz-o. Indiferent ce iubești să faci, fă-o!”.

Raportul anual al fericirii se bazează pe datele obținute în urma unui sondaj făcut în peste 140 de ţări.

