Simona Halep face acuzații fără precedent. "A fost cel mai mare șoc când am văzut documentul din România"

La două zile distanță după ce a primit marea veste, dubla câștigătoare de Grand Slam a lansat acuzații la adresa laboratorului din București acreditat de WADA.

"Acum să povestesc cum am descoperit de unde vine treaba cu sângele. La Lausanne erau foarte multe ecrane în mijloc, direct în fața mea. Fratele meu era la două scaune de mine, avocații lângă mine. Apare documentul, iar fratele îmi spune că scrie în românește. Atunci am văzut steagul României și București. Nu înțelegeam cum e posibil ca eu să fiu suspendată 4 ani din cauza unui document venit din România.

Și acum am emoții. A fost cel mai mare șoc din viața mea, ca proba din București a fost făcută nerespectând regulamentul. Sângele meu a stat două ore și ceva la o temperatură greșită. Proba de sânge a venit oricum în valori normale. Tribunalul a fost surprins, mai ales că eram în același oraș, la câteva minute de laborator. Nu se poate întâmpla așa ceva la un nivel atât de înalt. Am fost dezamăgită și sunt foarte dezamăgită. Revenind la capitolul trădare, putem spune asta! De asta mă simțeam trădată. Nu cer să fiu favorizată niciodată, dar țin foarte mult să se respecte niște reguli. Să fiu testată așa cum trebuie. A fost dezamăgitor că nu s-a respectat acest lucru", a declarat, la Antena 3, Simona Halep, potrivit Sport.ro.

Ce spune Simona Halep despre Academia Mouratoglou

Sportiva din Constanța a mărturisit că a avut încredere totală în oamenii de la academia de tenis a lui Patrick Mouratoglou.

"Când m-am dus la Academie am spus că voi crede total în oamenii cu care lucrez. Așa a fost mereu. Când îți angajezi oameni să lucreze cu tine nu trebuie să ai îndoieli. Așa s-a întâmplat și acum. Am discutat că trebuie să îmi schimb suplimentele pentru că aveau prea mult zahăr.

Când mi-au recomandat acest supliment am întrebat dacă sunt sigure și testate. Eu toată viața mea am fost stresată cu acest lucru. Niciodată nu m-am gândit că pot trece printr-o asemenea nedreptate. Când le-am luat din nou, am mai întrebat o dată. Mai mult nu puteam să fac. Poate ar fi trebuit, dar niciun sportiv nu merge singur la laborator", a afirmat "Super-Simo".

Întrebată dacă în cazul său a fost vorba despre "neglijență sau mână criminală", Super-Simo a oferit un răspuns categoric: "Neglijență din partea echipei pentru că nu au verificat, dar și o întâmplare, un ghinion. Nu avea ce să caute acea substanță în suplimentul respectiv. Din câte am înțeles, când se face acest produs, când se amestecă, e posibil să fi rămas ceva dinainte. Sunt convinsă că nu au făcut-o cu rea intenție. Toți cei de la Academie și-au asumat, au semnat niște formulare în care au recunoscut că este vina lor. Toată lumea a știut înaintea primului meu interogatoriu".

