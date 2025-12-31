Programul supermarket-urilor de Revelion 2025. Ce magazine sunt deschise în noaptea dintre ani

31-12-2025 | 11:24
supermarket
Românii care vor să își completeze masa de sărbători și care au nevoie să își facă cumpărăturile pe 31 decembrie, trebuie să știe ce supermarketuri sunt deschise în această zi.

Anca Lupescu

În noaptea dintre ani, dacă ai nevoie de ceva de la supermarket, iată unde poți merge și până la ce ore.

Programul supermarket-urilor de Revelion 2025

Majoritatea magazinelor din țară au fost închise de Crăciun, pe 25 decembrie, iar în restul zilelor de sărbători au funcționat după un program restrâns. 

Program Lidl de Revelion

Pe 31 decembrie, magazinele Lidl au program scurt, de la ora 7:00 la ora 18:00. Pe 1 ianuarie, magazinele Lidl vor fi închise, urmând ca pe 2 ianuarie să aibă, din nou, program scurt. Iată programul:

Semnificația vâscului de Revelion. De ce se sărută cuplurile sub vâsc și cum a început această tradiție
• 27 – 30 Decembrie 7:00 – 22:00 31

• Decembrie 7:00 – 18:00

• 01 Ianuarie Închis

• 02 Ianuarie 10:00 – 18:00

Program Kaufland de Revelion

Magazinele Kaufland au program redus pe 31 decembrie 2025. Majoritatea magazinelor vor fi deschise în intervalul 07:00 - 18:00, iar unele magazine vor avea program de la 08:00 sau 09:00.

Pe 1 ianuarie, magazinele vor fi închise. Iată programul Kaufland de Revelion:

• 30 decembrie: 07:00 - 22:00/23:00 (în funcție de magazin)

• 31 decembrie: 07:00 - 18:00

• 1 ianuarie: Închis

• 2 ianuarie: 09:00 - 16:00/18:00 (în funcție de magazin)

Program Auchan de Revelion

Magazinele Auchan au următorul program de Revelion:

• 31 decembrie: 07:00 - 18:00

• 1 ianuarie: Închis (excepție Auchan AFI Cotroceni: 14:00)

Program Profi de Revelion

• 31 decembrie: 7.00 – 19.00;

• 1 ianuarie: închis;

• 2 ianuarie: 10.00 – 18.00.

Program Penny de Revelion

• 31 decembrie: 7.00 – 18.00;

• 1 ianuarie: închis;

• 2 ianuarie: 09.00 – 16.00.

Program Mega Image de Revelion

Magazinele Mega Image au program normal în perioada 27-30 decembrie, adică de la 7:00 la 23:59.

• 31 decembrie: 09:00 - 19:00

• 1 ianuarie: Închis

• 2 ianuarie: 09:00 - 19:00

Magazine deschise de Revelion 2026

Românii care vor să își facă ultimele cumpărături sau să își completeze rezervele de băuturi alcoolice, răcoritoare, să cumpere fructe, legume sau să aibă pe masa de Revelion clasicii struguri și pește, următoarele magazine vor fi deschise pe 31 decembrie:

Lidl

• 31 decembrie: 07:00-18:00

Kaufland

• 31 decembrie: 07:00-18:00

Carrefour

• Supermarket: 31 decembrie: 07:00 - 18:00

• Hypermarket: 31 decembrie : 07:00/08:00 - 18:00

• Express: 31 decembrie: 9.00 – 18.00

• Bring: 08:00 - 16:00

Auchan

• 31 decembrie: 07:00 - 18:00

• Auchan Afi Cotroceni: 7:00 – 19:00

Mega Image

• 31 decembrie: 09:00 - 19:00

Penny

• 31 decembrie: 07:00 - 18:99

