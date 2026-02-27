Potrivit unui document al Office of Foreign Assets Control analizat de Reuters, OFAC va prelungi termenul-limită pentru finalizarea tranzacţiilor de la 28 februarie la 1 aprilie, au declarat patru surse familiare cu negocierile, relatează Reuters.

Este a patra amânare de acest tip, după sancţiunile impuse în octombrie împotriva celor doi mari producători ruşi de petrol: Lukoil şi compania de stat Rosneft.

Negocierile trilaterale dintre SUA, Rusia şi Ucraina, desfăşurate în Geneva, Abu Dhabi şi Miami, nu au produs încă un progres semnificativ. Discuţiile includ sancţiunile asupra producătorilor ruşi de petrol şi modul în care acestea pot fi folosite ca pârghie pentru avansarea negocierilor de pace. O nouă rundă de discuţii este programată pentru luna martie.

Un oficial american a declarat că amânarea termenului este menită ”să faciliteze negocierile în curs cu Lukoil şi să sprijine eforturile preşedintelui Donald Trump de a priva Rusia de veniturile necesare maşinii sale de război şi de a obţine pacea.”

Conform cerinţelor SUA, vânzarea activelor nu poate aduce niciun beneficiu imediat Lukoil, iar toate încasările trebuie depuse într-un cont îngheţat aflat sub jurisdicţia americană.

Activele scoase la vânzare, evaluate la 22 de miliarde de dolari, includ câmpuri petroliere, rafinării şi reţele de benzinării din Irak până în Finlanda, iar interesul este ridicat: peste o duzină de potenţiali cumpărători au depus intenţii.

Printre aceştia se află companii precum ExxonMobil, fostul proprietar al Pornhub, fondul privat american Carlyle Group, Midad Energy din Arabia Saudită, miliardarul Todd Boehly împreună cu banca de investiţii Xtellus Partners şi fondul din Emiratele Arabe Unite Alliance Investment Partners.

De asemenea, un parteneriat între Chevron şi Quantum Capital Group din Texas se află în discuţii avansate, dar nu a convenit încă termenii cu Lukoil.

Procesul de vânzare, gestionat iniţial exclusiv de OFAC, a fost escaladat la nivelul Casei Albe, Trezoreriei şi Departamentului de Stat, cu implicarea directă a secretarului Trezoreriei Scott Bessent, potrivit a trei surse, notează News.ro.

Tensiunile au crescut după ce, la începutul lunii, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că serviciile sale de informaţii l-au informat despre o propunere economică de 12 trilioane de dolari făcută de emisarul rus Kirill Dmitriev administraţiei Trump, un pachet care ar include şi activele Lukoil, complicând suplimentar negocierile.

Casa Albă, Departamentul de Stat, Trezoreria şi Lukoil nu au răspuns solicitărilor de comentarii privind legătura dintre prelungirea termenului şi discuţiile de pace.