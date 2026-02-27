Corespondent Știrile PRO TV: „Mașina era parcată lângă bloc, iar copilul se juca la volan, în vreme ce mama lui se afla lângă autoturism.

Băiețelul a pornit motorul și, în acel moment, vehiculul s-a pus în mișcare. Femeia a fost strivită între botul mașinii și peretele blocului.

Imediat, un echipaj de urgență a ajuns la ea și a transportat-o la spital. Medicii au constatat că suferise un traumatism la bazin.

Polițiștii fac cercetări în acest caz, însă copilul de 11 ani nu răspunde pentru fapta sa.

Responsabilă ar fi chiar mama, dacă se dovedește că l-a lăsat nesupravegheat.”