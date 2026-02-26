În China, unii tineri plătesc sute sau chiar mii de euro pentru lumânări „magice” promovate de influenceri, sperând să-și recâștige fostul partener sau să atragă succesul în carieră, potrivit South China Morning Post.

Afacere de milioane cu lumânări „magice”

Una dintre cele mai cunoscute figuri este Li Zhuofan, care a strâns peste 600.000 de urmăritori după apariția într-un reality show rusesc, unde a pretins că are puteri paranormale. Întoarsă în China, a început să vândă online lumânări decorate cu cristale și flori uscate, despre care susținea că pot aduce iubire, bani sau succes profesional.

Prețurile porneau de la aproximativ 420 de euro, iar o versiune „triplu noroc” ajungea la peste 1.100 de euro. Un client care a plătit în jur de 850 de euro, sperând să atragă mai mulți clienți în magazinul său, a mers la poliție după ce nu a observat nicio schimbare.

Potrivit presei chineze, Li a fost arestată pentru fraudă, procurorii susținând că ar fi încasat peste 7 milioane de euro din vânzarea lumânărilor și a cursurilor online. În China, fraudele de asemenea amploare pot aduce peste 10 ani de închisoare.

Astfel de produse continuă să fie promovate

Chiar și după scandal, astfel de produse continuă să fie promovate online. Unii internauți susțin că lumânările sau cristalele le-au adus noroc, în timp ce alții le consideră simple iluzii.

Fenomenul reflectă expansiunea „economiei metafizice”, un sector care cuprinde cristale, tarot și aplicații AI ce promit să ofere predicții personalizate despre viitor.

Celebritățile au contribuit la popularizarea trendului. În 2024, cântăreața taiwaneză Annie Yi a vândut seturi de cristale în valoare de aproximativ 390.000 de euro în timpul unor transmisiuni live.

Specialiștii avertizează însă că astfel de produse oferă doar o iluzie de control și pot împinge tinerii către o gândire fatalistă, în care deciziile importante sunt lăsate în seama „destinului” sau a algoritmilor.

„Mulți cred că plătesc pentru confort emoțional, dar de fapt plătesc o taxă pe naivitate”, a comentat un utilizator online.