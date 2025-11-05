PRO TV lansează a doua ediție a campaniei „Deșteaptă-te, România!” Oferă 400.000 de euro pentru proiecte educaționale

Stiri Diverse
05-11-2025 | 13:11
Campanie ProTV
Pro Tv

PRO TV continuă să investească în viitorul educației din România și lansează a doua ediție a campaniei „Deșteaptă-te, România!”, prin care oferă 400.000 de euro organizațiilor non-guvernamentale și instituțiilor educaționale.

autor
Știrile PRO TV

Este vorba despre acele organizații și instituții care propun proiecte inovatoare, capabile să transforme sistemul de învățământ și să deschidă noi orizonturi pentru tinerii din întreaga țară.

Pentru al doilea an consecutiv, PRO TV invită comunitatea educațională să se implice activ în dezvoltarea unor inițiative care promovează accesul echitabil la educație, inovația și excelența.

Campania reafirmă angajamentul nostru de a susține schimbarea reală prin proiecte cu impact pe termen lung.

Înscrierile pentru ediția din 2025 sunt deschise pe site-ul desteaptateromania.protv.ro, până vineri, 28 noiembrie 2025.

Citește și
horoscop
Horoscopul Lunii Pline în Taur – 5 noiembrie 2025: Momentul marilor revelații și al culegerii roadelor

Toate proiectele eligibile vor fi evaluate de board-ul CSR al PRO TV, iar câștigătorii vor fi anunțați pe 1 decembrie 2025.

Ce au realizat câștigătorii primei ediții

Ediția inaugurală a campaniei „Deșteaptă-te, România!” a demonstrat că atunci când ideile bune primesc susținerea potrivită, ele pot produce schimbări profunde în comunitate. Cele patru proiecte finanțate în 2024 au avut un impact concret în școli din toată țara:

- Școala Încrederii – Prin proiectul Excelență în educație pentru fiecare copil, din fiecare școală, 18 școli din România au început un proces de transformare organizațională centrat pe încredere. Peste 650 de profesori din 13 județe au beneficiat de formare, influențând pozitiv viața a 4.500 de elevi din mediul urban și rural.

- InspirAction – Programul Hack Your Mind a ajuns în 32 de clase de liceu, unde elevii au învățat să recunoască fake news-ul, să gândească critic și să folosească tehnologia responsabil. Cu sprijinul a peste 150 de profesori voluntari, programul continuă până la finalul lunii ianuarie 2026, urmând să implice 5.000 de elevi din toată țara.

- Narada – Proiectele de artă și creativitate dezvoltate în 4 școli au generat 50 de beneficiari direcți, 6 profesori mentori formați și rezultate remarcabile: un proiect de artă murală, o piesă de teatru, o platformă digitală, două scurtmetraje și o instalație de artă imersivă. Toate școlile implicate continuă acum proiectele autonom, semn al sustenabilității inițiativei.

- Wello – Programul EduMate, dedicat pregătirii elevilor de clasa a VIII-a pentru Evaluarea Națională, a implicat 435 de elevi din 35 de județe, cu o rată de promovare la matematică de 100%, iar 40% dintre participanți au obținut note între 9 și 10. Ediția a doua a programului a fost deja extinsă, cu 24 de cursuri și o echipă de profesori dedicată accesului echitabil la educație de calitate.

Toate detaliile despre înscriere în campania de anul acesta, eligibilitate și criteriile de selecție sunt disponibile pe desteaptateromania.protv.ro.

Cine este „cel mai sexy bărbat din lume”. Actorul desemnat de revista People a jucat în seriale celebre

Sursa: Pro TV

Etichete: romania, protv, campanie, proiecte,

Dată publicare: 05-11-2025 13:11

Articol recomandat de sport.ro
Răsare un stadion din altă galaxie în Europa: 100.000 de locuri, 2 miliarde € și 92.000 de joburi
Răsare un stadion din altă galaxie în Europa: 100.000 de locuri, 2 miliarde € și 92.000 de joburi
Citește și...
Horoscopul Lunii Pline în Taur – 5 noiembrie 2025: Momentul marilor revelații și al culegerii roadelor
Stiri Diverse
Horoscopul Lunii Pline în Taur – 5 noiembrie 2025: Momentul marilor revelații și al culegerii roadelor

Horoscopul pentru Luna Plină în Taur din 5 noiembrie 2025 aduce un val de claritate, stabilitate și conștientizare. Este un moment astrologic puternic, care marchează finaluri de etape, decizii importante și recunoașterea eforturilor din ultimele luni.

 

Reality-show-ul TRĂDĂTORII continuă astăzi și mâine, la PRO TV
Stiri Diverse
Reality-show-ul TRĂDĂTORII continuă astăzi și mâine, la PRO TV

Cei trei trădători au fost aleși și au comis prima crimă: „Credeam că o să mă pună pe gânduri, dar mă simt surprinzător de indiferent față de ei. Nu e nimeni prea important pentru mine încât să nu-l omor”

Alimentele care ne pot face să mirosim mai bine pentru cei din jur
Stiri Diverse
Alimentele care ne pot face să mirosim mai bine pentru cei din jur

Alături de gene, de starea de sănătate și de igiena personală, alimentația este unul dintre cei mai importanți factori care influențează modul în care mirosim.

Recomandări
A murit Emeric Ienei. Fostul mare antrenor avea 88 de ani
Stiri actuale
A murit Emeric Ienei. Fostul mare antrenor avea 88 de ani

Emeric Ienei, fostul mare antrenor și jucător, care a câștigăt Cupa Campionilor Europeni alături de Steaua, a încetat din viață la vârsta de 88 de ani.

Cele două orașe din România care l-au impresionat profund pe actorul John Malkovich. “E o nebunie, țara e așa de frumoasă!
Interviurile Stirileprotv.ro
Cele două orașe din România care l-au impresionat profund pe actorul John Malkovich. “E o nebunie, țara e așa de frumoasă!"

John Malkovich se declară cucerit de povestea filmului ”Cravata galbenă”, o biografie revelatoare a legendarului dirijor român Sergiu Celibidache. Relația dintre un tată exigent și un fiu rebel a rezonat cu experiența personală a marelui actor american.

Ce înseamnă vizita lui Rutte în România, după reducerea prezenței militare a SUA. „Pentru NATO e un mesaj foarte puternic”
EURomânia
Ce înseamnă vizita lui Rutte în România, după reducerea prezenței militare a SUA. „Pentru NATO e un mesaj foarte puternic”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, ajunge miercuri la București într-o vizită de două zile. Va participa la Forumul Industriei NATO. Evenimentul reunește peste 800 de participanți și lideri din 26 de state membre și partenere.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 05 Noiembrie 2025

03:13:43

Alt Text!
La Măruță
04 Noiembrie 2025

01:31:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
04 Noiembrie 2025

01:43:04

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28