PRO TV lansează a doua ediție a campaniei „Deșteaptă-te, România!” Oferă 400.000 de euro pentru proiecte educaționale

PRO TV continuă să investească în viitorul educației din România și lansează a doua ediție a campaniei „Deșteaptă-te, România!”, prin care oferă 400.000 de euro organizațiilor non-guvernamentale și instituțiilor educaționale.

Este vorba despre acele organizații și instituții care propun proiecte inovatoare, capabile să transforme sistemul de învățământ și să deschidă noi orizonturi pentru tinerii din întreaga țară.

Pentru al doilea an consecutiv, PRO TV invită comunitatea educațională să se implice activ în dezvoltarea unor inițiative care promovează accesul echitabil la educație, inovația și excelența.

Campania reafirmă angajamentul nostru de a susține schimbarea reală prin proiecte cu impact pe termen lung.

Înscrierile pentru ediția din 2025 sunt deschise pe site-ul desteaptateromania.protv.ro, până vineri, 28 noiembrie 2025.

Toate proiectele eligibile vor fi evaluate de board-ul CSR al PRO TV, iar câștigătorii vor fi anunțați pe 1 decembrie 2025.

Ce au realizat câștigătorii primei ediții

Ediția inaugurală a campaniei „Deșteaptă-te, România!” a demonstrat că atunci când ideile bune primesc susținerea potrivită, ele pot produce schimbări profunde în comunitate. Cele patru proiecte finanțate în 2024 au avut un impact concret în școli din toată țara:

- Școala Încrederii – Prin proiectul Excelență în educație pentru fiecare copil, din fiecare școală, 18 școli din România au început un proces de transformare organizațională centrat pe încredere. Peste 650 de profesori din 13 județe au beneficiat de formare, influențând pozitiv viața a 4.500 de elevi din mediul urban și rural.

- InspirAction – Programul Hack Your Mind a ajuns în 32 de clase de liceu, unde elevii au învățat să recunoască fake news-ul, să gândească critic și să folosească tehnologia responsabil. Cu sprijinul a peste 150 de profesori voluntari, programul continuă până la finalul lunii ianuarie 2026, urmând să implice 5.000 de elevi din toată țara.

- Narada – Proiectele de artă și creativitate dezvoltate în 4 școli au generat 50 de beneficiari direcți, 6 profesori mentori formați și rezultate remarcabile: un proiect de artă murală, o piesă de teatru, o platformă digitală, două scurtmetraje și o instalație de artă imersivă. Toate școlile implicate continuă acum proiectele autonom, semn al sustenabilității inițiativei.

- Wello – Programul EduMate, dedicat pregătirii elevilor de clasa a VIII-a pentru Evaluarea Națională, a implicat 435 de elevi din 35 de județe, cu o rată de promovare la matematică de 100%, iar 40% dintre participanți au obținut note între 9 și 10. Ediția a doua a programului a fost deja extinsă, cu 24 de cursuri și o echipă de profesori dedicată accesului echitabil la educație de calitate.

Toate detaliile despre înscriere în campania de anul acesta, eligibilitate și criteriile de selecție sunt disponibile pe desteaptateromania.protv.ro.

