Premiul Nobel pentru Medicină este anunțat luni la Stockholm. Donald Trump este nominalizat pentru Pace

Stiri Diverse
06-10-2025 | 08:21
premiul nobel
Shutterstock

Premiile Nobel vor fi anunţate începând de luni. Sunt considerate printre cele mai prestigioase distincţii din lume pentru realizări în medicină, fizică, chimie, literatură, economie şi pace.

autor
Sabrina Saghin

Câştigătorii se vor alătura panteonului laureaţilor Nobel, de la Albert Einstein la Maica Tereza.

Pentru premiul pentru pace, preşedintele american Donald Trump a fost nominalizat de mai multe ori de către persoane din SUA, precum şi de politicieni din străinătate, începând din 2018.

Numele său a fost propus şi în decembrie de o membră a Congresului din partea republicanilor pentru rolul său în negocierea Acordurilor Abraham, care au normalizat relaţiile dintre Israel şi unele state arabe.

Istoria Premiilor Nobel

Premiile Nobel au fost create de Alfred Nobel, un om de afaceri şi chimist suedez din secolul al XIX-lea. El deţinea peste 300 de brevete, dar faima sa înainte de premii se datora inventării dinamitei prin amestecarea nitroglicerinei cu un compus care făcea explozivul mai stabil.

Citește și
Trump
Donald Trump e sceptic cu privire la Premiul Nobel. „Îl vor acorda unui tip care nu a făcut absolut nimic”

Dinamita - care a devenit populară în construcţii, minerit şi industria armamentului - l-a făcut pe Nobel un om foarte bogat. Spre sfârşitul vieţii, el a decis să-şi folosească vasta avere pentru a finanţa premii anuale „celor care, în anul precedent, au adus cele mai mari beneficii omenirii”.

Primele premii Nobel - în medicină, fizică, chimie, literatură şi pace - au fost acordate în 1901, la cinci ani după moartea sa. În 1968, Banca Centrală a Suediei a creat un al şaselea premiu, pentru economie. Deşi puriştii Nobel subliniază că premiul pentru economie nu este, din punct de vedere tehnic, un premiu Nobel, acesta este întotdeauna acordat împreună cu celelalte.

Procesul de nominalizare la Premiul Nobel

Niciuna dintre nominalizări nu este anunţată de comitetele respective ale premiilor, iar statutul Nobel interzice juraţilor să discute deliberările lor timp de 50 de ani. Însă cei care fac nominalizările pot alege să-şi facă publice recomandările.

O persoană nu se poate nominaliza singură, dar poate fi nominalizată de mai multe ori de către alţii, inclusiv de către membrii comitetului fiecărui premiu.

Fiecare comitet al premiului funcţionează puţin diferit, dar toate se străduiesc să onoreze dorinţa lui Nobel ca câştigătorii să fi adus beneficii omenirii.

Comitetul pentru premiul pentru pace este singurul care recompensează în mod regulat realizările din anul precedent, iar premiul este singurul acordat la Oslo, în Norvegia. În cazul premiilor pentru ştiinţă, acordate la Stockholm, câştigătorii trebuie adesea să aştepte zeci de ani pentru ca munca lor să fie recunoscută de juriul Nobel, care doreşte să se asigure că orice descoperire importantă rezistă testului timpului.

Programul pentru premiile Nobel din acest an

Anunţurile privind premiile Nobel 2025 încep luni, cu premiul pentru medicină, care va fi anunţat de un juriu la Institutul Karolinska din Stockholm.

Anunţurile privind premiile Nobel continuă marţi cu premiul pentru fizică, miercuri cu cel pentru chimie şi joi cu cel pentru literatură. Premiul Nobel pentru pace va fi anunţat vineri, iar Premiul Nobel pentru ştiinţe economice în 13 octombrie.

Premiile vor fi înmânate la 10 decembrie, când este marcată ziua morţii lui Nobel. Fiecare premiu are o valoare de 11 milioane de coroane suedeze (aproape 1,2 milioane de dolari), iar câştigătorii primesc, de asemenea, o medalie de aur de 18 carate şi o diplomă. Până la trei laureaţi pentru fiecare premiu pot împărţi suma de bani.

Sursa: News.ro

Etichete: premiul Nobel, premiul nobel pentru pace, premiul nobel pentru medicina, donald trum,

Dată publicare: 06-10-2025 08:08

Articol recomandat de sport.ro
Anunțul făcut de antrenorul lui PSV după ce Dennis Man a contribuit cu gol și assist: ”Nu cred că va ma juca prea mult!”
Anunțul făcut de antrenorul lui PSV după ce Dennis Man a contribuit cu gol și assist: ”Nu cred că va ma juca prea mult!”
Citește și...
Trump aruncă o umbră asupra premiilor Nobel. Academia Suedeză avertizează că libertatea academică este în pericol
Stiri externe
Trump aruncă o umbră asupra premiilor Nobel. Academia Suedeză avertizează că libertatea academică este în pericol

Una dintre instituțiile care acordă premiile Nobel a avertizat că libertatea academică este amenințată în SUA și în alte țări, interferența politică riscând să aibă efecte negative pe termen lung.

Donald Trump e sceptic cu privire la Premiul Nobel. „Îl vor acorda unui tip care nu a făcut absolut nimic”
Stiri externe
Donald Trump e sceptic cu privire la Premiul Nobel. „Îl vor acorda unui tip care nu a făcut absolut nimic”

Președintele Donald Trump a declarat, în fața liderilor militari americani, că a rezolvat numeroase războaie și conflicte, dar a afirmat cu scepticism că Premiul Nobel pentru Pace nu îi va fi acordat, ci unei persoane fără merite.

Macron către Trump: Premiul Nobel pentru Pace, posibil doar dacă oprești conflictul din Gaza
Stiri externe
Macron către Trump: Premiul Nobel pentru Pace, posibil doar dacă oprești conflictul din Gaza

Premiul Nobel pentru Pace dorit de Donald Trump "este posibil doar dacă opriţi acest conflict" dintre Israel şi palestinieni, a declarat marţi Emmanuel Macron, adresându-se preşedintelui american în cadrul unui interviu acordat BFMTV.

Recomandări
Când ar putea cere Sorin Oprescu eliberarea condiționată din pedeapsa de 10 ani. Ce l-ar putea determina să facă acest lucru
Stiri Justitie
Când ar putea cere Sorin Oprescu eliberarea condiționată din pedeapsa de 10 ani. Ce l-ar putea determina să facă acest lucru

Reținut în Grecia, fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu așteaptă în custodia Poliției să afle dacă va fi predat autorităților din România.

Israel și Hamas încep negocierile, în Egipt, pentru încetarea războiului. Punctul-cheie evitat în planul de pace
Stiri externe
Israel și Hamas încep negocierile, în Egipt, pentru încetarea războiului. Punctul-cheie evitat în planul de pace

Delegaţii din partea Hamas, Israelului şi Statelor Unite vor începe luni, în Egipt, negocieri indirecte pentru eliberarea ostaticilor reţinuţi în Gaza şi pentru a pune capăt unui război care durează de aproape doi ani în teritoriul palestinian.

România întrece Ungaria și Italia la producția de mașini. Este al șaselea cel mai mare producător auto din UE
Stiri Economice
România întrece Ungaria și Italia la producția de mașini. Este al șaselea cel mai mare producător auto din UE

România s-a situat pe locul șase în topul producătorilor de automobile din Uniunea Europeană în prima jumătate a anului 2025, deși producția auto a înregistrat o scădere.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 05 Octombrie 2025

30:16

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Țara proiectelor neterminate

43:03

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 18

44:03

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 20

22:19

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28