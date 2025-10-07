Câştigătorul premiului Nobel pentru Medicină din acest an, de negăsit. Unde „se bucură de viaţă la maxim” Fred Ramsdell

Comitetul Nobel nu a reuşit să ia legătura cu câştigătorul premiului Nobel pentru Medicină din acest an, care „se bucură de viaţă la maxim” într-o excursie de drumeţii „departe de civilizaţie”.

Fred Ramsdell a împărţit prestigiosul premiu de luni cu Mary Brunkow din Seattle, Washington, şi Shimon Sakaguchi de la Universitatea Osaka din Japonia pentru descoperirile lor legate de funcţionarea sistemului imunitar.

Însă detoxifierea digitală a laureatului a făcut ca comitetul Nobel să nu poată lua legătura cu el pentru a-i da vestea.

Jeffrey Bluestone, prieten al lui Ramsdell şi cofondator al laboratorului, a declarat că cercetătorul merită recunoaşterea, dar nici el nu poate lua legătura cu el.

„Am încercat să dau de el. Cred că este într-o excursie cu rucsacul în zona rurală din Idaho”, a declarat Bluestone pentru AFP.

Comitetul Nobel a întâmpinat, de asemenea, dificultăţi în încercarea de a o contacta pe Brunkow - ambii cercetători sunt stabiliţi pe coasta de vest a Statelor Unite, care se află la nouă ore în urma Stockholmului -, dar în cele din urmă a reuşit să ia legătura cu ea.

„Le-am cerut să mă sune înapoi, dacă au ocazia”, a declarat Thomas Perlmann, secretarul general al comitetului Nobel, în cadrul conferinţei de presă în care au fost anunţaţi câştigătorii.

Cei trei au câştigat premiul pentru cercetarea care a identificat „gardienii de securitate” ai sistemului imunitar, numite celule T reglatoare, potrivit News.ro.

Cercetarea lor se referă la „toleranţa imunitară periferică” care împiedică sistemul imunitar să dăuneze organismului şi a dus la apariţia unui nou domeniu de cercetare şi la dezvoltarea unor potenţiale tratamente medicale care sunt în prezent evaluate în cadrul unor studii clinice.

Sakaguchi, în vârstă de 74 de ani, a făcut prima descoperire importantă în 1995, identificând o clasă de celule imune până atunci necunoscută, care protejează organismul de bolile autoimune.

Brunkow, născut în 1961 şi actualmente manager de proiect senior la Institutul pentru Biologie Sistemică din Seattle, şi Ramsdell, în vârstă de 64 de ani, consilier senior la Sonoma Biotherapeutics, au făcut o altă descoperire importantă în 2001.

În 2020, comitetul Nobel a întâmpinat dificultăţi similare în contactarea câştigătorilor premiului pentru Economie. Când telefonul lui Bob Wilson a sunat la Stanford în mijlocul nopţii, el l-a deconectat, astfel încât comitetul a trebuit să o sune pe soţia sa.

Atunci când Comitetul nu a reuşit să ia legătura nici cu celălalt câştigător, Paul Milgrom, Wilson a trebuit să meargă să-l trezească. Imaginile de pe camera de securitate a lui Milgrom au surprins momentul în care i s-a comunicat că a câştigat premiul Nobel, la care el a răspuns: „Da, am câştigat? Uau!”.

