Premii mai mari la Loteria Română. Jucătorii care ghicesc trei numere vor câștiga mai mulți bani

Stiri Diverse
30-09-2025 | 10:42
loto
Inquam Photos / Octav Ganea

Loteria Română a anunțat o schimbare importantă menită să crească atractivitatea jocului și să răsplătească mai consistent norocul mic, dar constant, al jucătorilor.

autor
Anca Ungureanu

Începând cu tragerile loto din data de 5 octombrie 2025, valoarea câștigului la categoria a IV-a a jocului Loto 6/49 (trei numere ghicite) va fi majorată de la 30 de lei la 50 de lei.

Categoria a IV-a este singura categorie de câștig cu valoare fixă la Loto 6/49. Aceasta se obține prin ghicirea a trei numere din cele șase extrase. Până acum, un bilet norocos cu trei numere câștigătoare aducea un premiu de 30 de lei.

Cum se joacă la Loto 6/49

Loto 6/49 este unul dintre cele mai populare jocuri de noroc din România, oferind participanților șansa de a câștiga premii importante prin selectarea corectă a numerelor extrase la sorți. Pentru cei care doresc să înțeleagă cum se joacă la Loto 6/49, explicăm în detaliu regulile și variantele disponibile.

Principiile de bază ale jocului Loto 6/49

Jocul Loto 6/49 presupune alegerea a 6 numere dintr-un total de 49 de numere, cuprinse între 1 și 49. La fiecare extragere, din urnă sunt trase la sorți 6 numere câștigătoare, iar participanții care ghicesc corect numerele pot câștiga premii în funcție de câte numere au nimerit.

Categoriile de câștiguri

Începând cu 2 mai 2010, la Loto 6/49 se poate câștiga și cu doar 3 numere ghicite. Cele patru categorii de câștiguri sunt:

  • Categoria I: toate cele 6 numere extrase - marele premiu
  • Categoria a II-a: 5 numere din cele 6 extrase
  • Categoria a III-a: 4 numere din cele 6 extrase
  • Categoria a IV-a: 3 numere din cele 6 extrase

Tipuri de variante la Loto 6/49

Pentru a înțelege cum se joacă la Loto 6/49, trebuie să cunoașteți tipurile de variante disponibile:

1. Variante simple

Varianta simplă este formația de bază a jocului, constând din 6 numere diferite alese dintre cele 49 disponibile. Pe un bilet Loto 6/49 puteți juca una, două sau trei variante simple, în zonele A, B sau C ale biletului. Această variantă este ideală pentru începători.

2. Variante combinate

Variantele combinate permit jucarea mai multor numere decât cele 6 standard (7, 8, 9 sau mai multe numere), generând automat toate combinațiile posibile de câte 6 numere. Cu cât jucați mai multe numere, cu atât șansele de câștig cresc, dar și costul biletului este mai mare.

3. Scheme reduse predefinite

Schemele reduse reprezintă un compromis inteligent între numărul de numere jucate și costul total. De exemplu, în loc să jucați toate cele 84 de variante simple generate de 9 numere, o schemă redusă vă permite să jucați doar 12 variante simple, menținând șanse bune de câștig la un cost mult mai mic.

Pentru a juca o schemă redusă, trebuie să marcați numerele alese în una din zonele câmpului 1 și să introduceți codul schemei reduse în câmpul 2. Sistemul automatizat al terminalului recunoaște codul și generează automat variantele necesare.

4. Variante combinate compuse

Aceste variante ocupă 2 sau 3 zone ale biletului și pot fi de tip A x B, B x C sau A x B x C, oferind flexibilitate maximă în alegerea numerelor.

5. Combinații CAP DE POD

Combinațiile CAP DE POD pot fi jucate cu 5, 6 sau mai multe numere și reprezintă o altă modalitate de a diversifica șansele de câștig.

Posibilități de joc pe un bilet

Pe un singur bilet Loto 6/49 puteți combina diferite tipuri de variante: 1-3 variante simple, 1-3 variante combinate, 1-3 scheme reduse sau orice combinație între acestea, în funcție de bugetul și strategia dumneavoastră de joc.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: loto, premiu, numere,

Dată publicare: 30-09-2025 10:29

