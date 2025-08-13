Ploaia de stele a scos din case pasionați și curioși de toate vârstele în București. „Ne bucurăm foarte mult”

13-08-2025 | 09:48
Perseidele - așa cum se numesc stelele căzătoare din luna august - au scos din case curioși de toate vârstele.

Valentin Baciu

Pe terasa unui centru comercial din Capitală, vizitatorii au putut admira marți seară cerul cu ajutorul celui mai mare telescop portabil din România.

Pentru mulți, experiența a fost o premieră. Gândită pentru întreaga familie, i-a captivat deopotrivă pe copii și adulți și au fost și vizitatori speciali.

Bărbat: „Am venit să vedem perseidele. Este un eveniment care nu se întâmplă foarte des și ne bucurăm foarte mult. Pot să văd planeta Saturn”.

Cuplu: „Vrem și noi să vedem perseidele, nu le-am văzut niciodată, nici eu și sperăm să se vadă bine și la un telescop performant.”

Ploaia de stele i-a scos pe oameni din case. Pasionați sau curioși, sute de bucureșteni au ieșit să descopere tainele universului.

Vizitatorii au putut studia corpurile cerești cu ajutorul unor dispozitive de ultimă generație.

Andrei, membru Asociația „Astromania”: „Am decis să ne uităm la două stele duble care știm că sunt la aceeași distanță. Practic dacă am fi pe o planetă care orbitează cele două stele, am vedea doi sori pe cer.”

Persoană: „Mi-ar fi plăcut să văd perseidele, dar poate mai târziu. Într-adevăr prin telescop se văd mai bine definite”.

Persoane: „E prima dată când mergem la un astfel de eveniment și sperăm să fie bine. Nu mai avem nori, erau la un moment dat dar au dispărut”.

Pentru cei mici a fost organizată o sesiune de întrebări și răspunsuri, care le-a îmbogățit cunoștințele despre univers.

Cătălin Beldea, organizator „Astroshow”: „Cele mai bune întrebări sunt de la cei mici, pentru că sunt foarte deschiși la nou. Cel mai mare telescop mobil, de câțiva ani îl avem”.

Cel mai așteptat eveniment astronomic al anului este eclipsa totală de lună din 7 septembrie, vizibilă inclusiv din România.

Dată publicare: 13-08-2025 09:31

