Plante pentru baie. 10 alegeri surprinzătoare care iubesc umiditatea și îți transformă baia într-un spa

Baia nu mai este doar un spațiu funcțional, ci un colț de relaxare în care detaliile fac diferența. Alegerea unor plante pentru baie potrivite poate transforma complet atmosfera.

De la frunze exotice la texturi delicate, aceste alegeri surprinzătoare aduc prospețime, purifică aerul și creează senzația unui spa personal chiar la tine acasă. Cum alegi planta perfectă pentru baia ta Înainte să alegi o plantă, ia în calcul dimensiunea băii, cantitatea de lumină naturală, dar și temperatura și nivelul mediu de umiditate din încăpere. O baie mică, întunecoasă și fără fereastră are nevoie de plante complet diferite față de o baie spațioasă, cu lumină naturală din plin. Plantele de mai jos au cerințe variate de îngrijire, astfel încât vei putea găsi opțiunea potrivită pentru spațiul tău. Cele mai bune plante pentru baie Chlorophytum comosum (Planta păianjen) are frunze grațioase, dungate, într-o nuanță proaspătă de verde. Crește rapid, iar frunzele lungi și curgătoare o fac ideală ca plantă suspendată în baie. Iubește umiditatea ridicată, tolerează temperaturi mai scăzute și se adaptează atât în zone luminoase, cât și în cele umbrite.

Nephrolepis exaltata (Feriga Boston), are un frunziș bogat și spectaculos, aduce un plus de prospețime băii. Preferă umiditatea ridicată și se simte excelent într-un mediu cald și ușor aburit. Are nevoie de lumină indirectă și este perfectă pentru rafturi sau ghivece suspendate.

Spathiphyllum (Crinul păcii), cu frunze verde închis și flori albe elegante, este o alegere stilată pentru baie. Este o plantă purificatoare de aer care iubește umiditatea și se dezvoltă bine în spații cu lumină redusă.

Aloe vera este o plantă rezistentă și ușor de întreținut. Aceasta se adaptează surprinzător de bine în baie. Deși preferă condiții mai uscate, tolerează umiditatea. Are nevoie de multă lumină și de un ghiveci cu drenaj bun. Un avantaj major este gelul din frunze, cunoscut pentru proprietățile sale calmante și hidratante.

Monstera deliciosa și Monstera adansonii sunt extrem de populare pentru băi. Ambele varietăți iubesc umiditatea și mediile calde. Se adaptează atât în lumină mai intensă, cât și în lumină redusă, însă trebuie ferite de curenți de aer.

Alocasia zebrina este o plantă tropicală cu frunze verde închis și tulpini cu model zebră. Are nevoie de umiditate ridicată și de multă lumină indirectă, așa că este potrivită pentru băi cu fereastră.

Philodendron scandens, cu frunzele sale mari, verde intens, este ideală pentru a aduce un plus de verde în baie. Preferă umiditatea și căldura și se dezvoltă bine în lumină slabă sau semi-umbră.

Calathea orbifolia este o plantă spectaculoasă, cu numeroase varietăți – frunze ondulate, striate sau cu modele decorative. Toate speciile de Calathea iubesc umiditatea ridicată și lumina redusă, fiind potrivite pentru baie. Atenție: nu tolerează temperaturile sub 15°C și curenții de aer.

Phalaenopsis orchid (Orhidee), plantă tropicală cu flori elegante, aceasta adoră mediul umed. Baia trebuie să aibă cel puțin 16°C pentru a susține înflorirea, potrivit plantsandflowersfoundationholland.org. Preferă lumină filtrată, de exemplu lângă o fereastră orientată spre est sau vest.

Epipremnum aureum (Pothos) iubește spațiile umede și este o plantă cățărătoare cu efect decorativ puternic. Ideală pentru băi mici, mai ales ca plantă suspendată. Se adaptează atât în lumină puternică, cât și slabă, însă frunzele devin mai închise la culoare în condiții de lumină redusă.

Plante pentru baie fără fereastră Majoritatea băilor din apartamente sunt proiectate pentru a maximiza spațiul util. Astfel, camerele folosite zilnic beneficiază de cea mai mare parte a luminii naturale. În funcție de compartimentare, o fereastră în baie poate fi amplasată în zona dușului sau deasupra toaletei. Totuși, unele băi de apartament nu au deloc ferestre. Indiferent de situație, ventilația adecvată este esențială. Atunci când alegi plante pentru lumină slabă, este important să optezi pentru specii care iubesc și umiditatea. Orice plantă are nevoie de puțină lumină, însă unele sunt mai tolerante decât altele. În general, plantele cu frunze deschise la culoare necesită mai multă lumină decât cele cu frunze închise, deși există și excepții. Ferigi În habitatul lor natural cresc la umbră, ceea ce le face mai ușor de adaptat la interior. Nu înseamnă că nu au nevoie deloc de lumină, ci că necesită mai multă umiditate decât lumină intensă. Totuși, nu toate ferigile rezistă în condiții foarte întunecate, mai ales cele cu mult alb pe frunze. Speciile potrivite pentru baie sunt: Phlebodium aureum

Asplenium nidus

Dryopteris erythrosora

Pellaea falcata

Filodendron Această plantă preferă lumină medie spre scăzută. Nu toate varietățile reacționează la fel la lumină redusă, dar unele pot prospera în baie, cum ar fi Philodendron xanadu, Philodendron erubescens și Philodendron rojo congo.

Calathea Plante tropicale din familia Marantaceae sunt excelente pentru baie. Speciile potrivite sunt Calathea ornata, Calathea orbifolia și Calathea warscewiczii.

Sansevieria masoniana Ideală pentru băi mici datorită creșterii verticale. Rezistă în zone mai întunecate, însă pentru o creștere mai rapidă este bine să fie mutată periodic într-un loc mai luminos. De asemenea, foarte rezistente sunt și Dracaena trifasciata și Dracaena angolensis.

Spathiphyllum (Crinul păcii) Plantă versatilă, cu frunze lucioase verde închis. Se adaptează ușor și este simplu de îngrijit, atât timp cât este udată regulat.

Homalomena rubescens Plantă cu frunziș bogat, care preferă lumină redusă și udare regulată. Varietățile potrivite includ Truncata și Selby.

Plante aeriene Tillandsia sunt extrem de ușor de întreținut și nu au nevoie de sol. Se dezvoltă în medii variate, fiind originare din păduri, munți și deșerturi. Pot fi expuse creativ în terarii sau suporturi suspendate. Epipremnum aureum (Pothos) Una dintre cele mai ușor de întreținut plante. Nu necesită multă apă sau lumină și crește rapid, fiind ideală pentru a fi suspendată. Dracaena sanderiana Poate crește fără sol și este potrivită pentru băi foarte mici și întunecoase. Se dezvoltă rapid și arată bine într-o vază de sticlă. Aspidistra elatior Alegere excelentă pentru începători. Suportă neglijarea ocazională, temperaturi variate și lumină redusă. Aglaonema Plantă tropicală ce iubește umiditatea și semi-umbra. Perfectă pentru băi fără ferestre și apreciată pentru frunzele decorative, uneori cu nuanțe roz și modele albe. Mușchi decorativ Mușchiul poate fi folosit sub formă de panouri decorative sau tablouri verzi. Necesită doar pulverizare regulată sau poate absorbi umiditatea naturală din baie. Cum să crești nivelul de lumină naturală într-o baie fără fereastră Chiar dacă baia nu are fereastră, există soluții pentru a aduce mai multă lumină. De exemplu, ține ușa deschisă când baia nu este folosită pentru a permite luminii din alte camere să pătrundă. Folosește oglinzi pentru a reflecta lumina din încăperile alăturate. Amplasarea strategică poate amplifica semnificativ luminozitatea. Alege culori calde și deschise pentru pereți. Vopseaua albă cu finisaj satinat reflectă mai bine lumina și este ușor de întreținut. Lumină redusă nu înseamnă lipsă totală de lumină. Chiar dacă plantele menționate tolerează condiții mai dificile, este bine să le muți periodic pentru a găsi locul optim, conform barbuliannodesign.com. Evită udarea excesivă, deoarece în spațiile cu lumină redusă solul se usucă mai greu. Dacă o plantă nu este fericită, va arăta semne clare — frunze îngălbenite, cădere sau stagnarea creșterii. Plante care absorb mucegaiul Mucegaiul nu doar că afectează aspectul locuinței, dar poate pune în pericol și sănătatea. Soluția naturală și eficientă pentru reducerea umidității și prevenirea formării mucegaiului o reprezintă plantele de interior. Unele specii nu doar că absorb umezeala, dar purifică și aerul, menținând un mediu sănătos și plăcut.

Iedera englezească (Hedera helix) Iedera englezească absoarbe sporii de mucegai și reduce umiditatea din încăperi. Preferă lumină indirectă puternică și udări regulate. Datorită dimensiunilor compacte, este ideală pentru băile mici. Atenție: frunzele sunt toxice pentru animalele de companie. Aloe Vera Aloe Vera are proprietăți antifungice și antioxidante, fiind eficientă în camerele cu umiditate ridicată. Ușor de îngrijit, se potrivește în baie sau bucătărie, unde ajută la menținerea aerului uscat și curat. Așezați-o pe pervaz sau etajeră cu lumină moderată. Crinul păcii (Spathiphyllum) Această plantă tropicală absoarbe sporii de mucegai și purifică aerul. Se adaptează foarte bine în spații umede, însă frunzele sunt toxice pentru animalele de companie. Se recomandă plasarea pe podea sau pe etajeră, ferit de soare direct. Palmierii Specii precum Areca, bambus, lady, pitic de curmal sau stuf absorb umezeala și purifică aerul. Ideali pentru camere spațioase, aproape de lumină naturală, palmierii adaugă și un plus de estetică exotică. Feriga de Boston (Nephrolepis exaltata) Feriga de Boston iubește umiditatea și este foarte ușor de întreținut. Absoarbe umezeala și se dezvoltă bine în colțuri luminoase, cu udări regulate. Planta șarpe (Sansevieria trifasciata) Rezistentă și robustă, planta șarpe tolerează camerele umede și calde. Reduce umezeala și purifică aerul, fiind potrivită pentru băi și bucătării. Orhidee Orhideele ajută la reglarea umidității și curățarea aerului. Necesită udare și pulverizare periodică și se dezvoltă în sol special, ferite de lumina directă a soarelui. Planta păianjen (Chlorophytum comosum) Această plantă îndepărtează poluanții din aer și reduce umiditatea. Se potrivește perfect pe rafturi sau în apropierea ferestrelor, menținând aerul curat și sănătos. Amplasează aceste plante în bucătărie și baie. Spațiile predispuse la mucegai sunt ideale pentru aceste plante, deoarece absorb umezeala și purifică aerul. Marele avantaj este că aceste plante au nevoie de lumină indirectă. Majoritatea plantelor anti-mucegai preferă lumina indirectă. Plasați-le lângă ferestre sau în colțuri luminoase. Udarea și curățarea frunzelor sunt esențiale pentru prevenirea prafului și menținerea sănătății plantei. Evitați excesul de apă pentru a preveni putrezirea rădăcinilor.

Dată publicare: