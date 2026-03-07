Plante care absorb umiditatea din casă. Soluția naturală pentru un aer mai curat

Moody’s menține ratingul României la Baa3 cu perspectivă negativă: Reducerea deficitului depinde de voința politică
De la dușurile zilnice până la uscarea rufelor în interior, numeroși factori contribuie la creșterea nivelului de umiditate din locuință, mai ales în băi și bucătării.

autor
Anca Lupescu

Situația este mai accentuată iarna, când temperaturile scăzute fac ca încăperile să se usuce mai greu decât de obicei. Aceste plante care absorb umiditate în casă sunt perfecte pentru iarnă și nu doar că arată frumos, dar ajută enorm.

Cum funcționează plantele care reduc umiditatea

Un nivel ridicat de umiditate nu este doar o problemă de confort. Locuințele umede favorizează apariția mucegaiului și igrasiei, care pot declanșa probleme de sănătate precum astmul și alte dificultăți respiratorii. Deși ventilatoarele și dezumidificatoarele sunt eficiente, există și o metodă naturală de a reduce umiditatea: plantele de interior.

Deși se crede adesea că plantele „absorb” pur și simplu umezeala din aer, procesul este mai complex. Plantele de interior pot absorbi particulele fine de vapori de apă prin frunze, printr-un proces numit „absorbție foliară”.

Anumite plante, în special cele originare din climate tropicale și umede, sunt adaptate la astfel de condiții și preferă spațiile mai umede în locul celor uscate.

Plantele își reglează și eliberarea propriei umidități printr-un proces numit „transpirație”. Studiile arată că în medii umede plantele eliberează mai puțini vapori de apă, ceea ce înseamnă că nu contribuie suplimentar la umiditatea excesivă.

Cele mai bune plante pentru locuințe umede

Feriga de Boston

Dacă vrei o plantă eficientă în reducerea umidității, feriga de Boston este una dintre cele mai potrivite. Frunzele sale dese și fine oferă o suprafață mare de absorbție, fiind eficientă în echilibrarea umidității din locuință.

Preferă mediile umede și poate absorbi excesul de vapori, fiind ideală pentru baie sau spălătorie. Poate fi amplasată într-un ghiveci suspendat sau pe un raft, unde poate beneficia de aburul provenit de la duș sau mașina de spălat.

Ferigile de Boston preferă solul constant umed. Dacă vârfurile frunzelor se îngălbenesc, este posibil să aibă nevoie de pulverizare suplimentară, conform eflorist.

Crinul păcii

Crinul păcii este recunoscut pentru capacitatea sa de a purifica aerul. Cercetări realizate indică crinul păcii drept una dintre cele mai eficiente plante pentru eliminarea toxinelor precum formaldehida și benzenul.

Pe lângă acest rol, frunzele sale absorb și excesul de umiditate. Poate fi amplasat în dormitoare, băi sau alte spații umede cu lumină redusă, pe care le tolerează bine.

Iedera englezească

Pentru colțurile întunecoase și umede unde apare frecvent mucegaiul, iedera englezească este o alegere potrivită. Iedera englezească este eficientă în reducerea sporilor de mucegai din aer.

Poate fi amplasată în zone slab ventilate sau unde există probleme recurente cu mucegaiul. Se poate așeza pe un raft înalt sau într-un ghiveci suspendat. Necesită udare moderată, doar când stratul superior al solului este uscat.

Sansevieria (limba soacrei)

Sansevieria este una dintre cele mai rezistente și ușor de întreținut plante de interior, potrivită și pentru începători.

Are o rată foarte scăzută de transpirație, ceea ce înseamnă că nu eliberează aproape deloc umiditate în aer, fiind ideală pentru locuințe foarte umede. De asemenea, eliberează oxigen pe timpul nopții, fiind potrivită pentru dormitoare.

Planta păianjen (Chlorophytum)

Planta păianjen este cunoscută pentru capacitatea de a purifica aerul și de a absorbi umiditatea. Preferă lumină puternică indirectă și se dezvoltă bine în spații umede, precum bucătăriile și băile luminoase.

Plante care reduc condensul

Următoarele sunt câteva dintre cele mai populare plante de interior care pot ajuta la absorbția umezelii și la controlul nivelului de umiditate. Aceste plante se dezvoltă bine în încăperi cu umiditate ridicată și sunt potrivite pentru băi și bucătării.

Aloe Vera

Aloe Vera este o plantă suculentă originară din regiuni aride, adaptată să stocheze apă, ceea ce o face eficientă în reducerea excesului de umiditate.

Are frunze groase, cu margini zimțate. Este cunoscută pentru proprietățile medicinale ale gelului din interiorul frunzelor, utilizat pentru calmarea arsurilor și iritațiilor.

Gelul este utilizat frecvent în produse cosmetice. Coaja plantei poate fi toxică, mai ales pentru femeile însărcinate, însă planta este sigură la manipulare pentru oameni și animale.

Preferă lumină puternică și sol bine drenat. Este potrivită pentru pervazurile luminoase din baie sau bucătărie.

Palmieri 

Palmierii de interior pot contribui la reducerea condensului și la menținerea unui mediu echilibrat.

Specii populare includ: Areca (Dypsis lutescens), Palmierul curmal pitic (Phoenix robelenii), Rhapis (Rhapis excelsa) și Palmierul de salon (Chamaedorea elegans).

Originari din regiuni tropicale și subtropicale, sunt adaptați la medii calde și umede, fiind potriviți pentru reglarea umidității interioare.

Sunt potriviți pentru camere mari, unde înălțimea lor poate completa colțurile încăperilor. Necesită lumină indirectă puternică și udare constantă pentru menținerea solului ușor umed. În plus, pot elimina din aer toxine precum formaldehida și xilenul.

Cum să reduci sau să elimini umiditatea ridicată în casa ta

Pentru a controla o problemă de umiditate, trebuie mai întâi să identifici și să elimini sursa.

Dacă acest lucru nu este posibil, folosește un dezumidificator sau aerisește locuința prin deschiderea ferestrelor ori instalarea unui sistem de ventilație. Iată ce poți face pentru a reduce umiditatea în casa ta:

•   Reducerea surselor de evaporare a apei (dușuri, gătit, umidificatoare etc.).

•   Instalează sau verifică și repară ventilatoarele de evacuare din băi. Instalează un ventilator de evacuare în bucătărie pentru a elimina umezeala generată de gătit.

•   Introdu aer uscat din exterior pentru a înlocui aerul viciat și umed evacuat din locuință.

•   Verifică dacă sistemele de ventilație funcționează corect. Ia în considerare instalarea unui sistem de ventilație pentru întreaga casă.

•   Iarna, deschide temporar ferestrele puțin pentru a permite aerului cald și umed să iasă și aerului rece și uscat să intre.

•   Vara, folosește un aparat de aer condiționat dimensionat corespunzător sau un dezumidificator separat pentru a reduce umiditatea interioară.

•   Etanșează deschiderile prin care aerul cald și umed ar putea pătrunde în pereți, tavane sau pod, unde poate provoca deteriorări structurale.

Etichete: plante, umezeala, umiditate, flori,

Dată publicare:

