Ciobani de la o stână au solicitat ajutorul autorităților, salvamontiștii maramureșeni găsindu-l pe bărbat în stare critică. Acesta a primit primul ajutor de la salvatorii montani, fiind apoi evacuat de pe munte cu elicopterul.

Salvamontiștii din Maramureș au intervenit, miercuri, pentru salvarea unui bărbat de 25 de ani, cetățean ucrainean, care a trecut granița în România prin munți, împreună cu un grup care l-a abandonat. Ciobanii de la o stână au anunțat autoritățile, tânărul fiind găsit în stare critică.

”Victima fusese abandonată de grupul său într-un pârâu. Echipa de prim răspuns a Salvamont Maramureș i-a acordat primele îngrijiri, însă, din cauza deteriorării rapide a stării de sănătate, a fost solicitat sprijin aerian. Elicopterul SMURD de la Punctul de Operare Aeriană Jibou a intervenit prompt. Tânărul a fost stabilizat, preluat pe cale aeriană și transportat direct la Unitatea de Primiri Urgențe Baia Mare pentru tratament de specialitate”, a transmis Salvamont Maramureș.

Tot miercuri, un al doilea cetățean ucrainean, în vârstă de 28 de ani, a fost evacuat în siguranță din Munții Maramureșului. El a fost găsit în zona vârfului Poloninca, fiind dezorientat și epuizat fizic după mai multe zile petrecute în condiții dure pe munte.

Polițiștii de frontieră de la Poienile de sub Munte l-au localizat și coborât la bază. Salvamontiștii au fost cei care i-au făcut evaluarea medicală, iar după ce s-a constatat că nu necesită spitalizare, acesta a fost preluat de autorități pentru procedurile legale de frontieră.