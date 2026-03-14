Plante care aduc ghinion în casă. Adevărul despre florile pe care mulți le au în locuință

Potrivit Feng Shui, ar trebui să alegi cu atenție plantele pe care le ții în locuință. Așa cum unele plante aduc noroc, altele sunt asociate cu ghinionul.

Conform acestei practici chinezești străvechi, nu contează doar ce plante de interior alegi, ci și modul și locul în care le amplasezi. Unele specii de plante sunt asociate cu norocul sau cu ghinionul, însă în mare măsură totul depinde de modul în care sunt îngrijite și poziționate în casă. Plante despre care se spune că aduc ghinion în casă Indiferent dacă urmezi în detaliu principiile Feng Shui sau doar ești atent la atmosfera unei încăperi, o plantă nepotrivită amplasată într-un loc nepotrivit poate schimba subtil energia locuinței din calmă în tensionată. Înainte să uzi iedera sau să rearanjezi suculentele, află care sunt plantele ce ar putea afecta echilibrul spațiului tău.

Cactusul cu spini poate crea conflicte în casă Deși este popular în interioarele minimaliste și are un aspect sculptural, cactusul este considerat o plantă care emană energie dură și antagonică. Aspectul său înțepător este asociat, în Feng Shui, cu apariția conflictelor și a tensiunilor în locuință. Dacă alegi să păstrezi un cactus, este recomandat să îl amplasezi în exterior sau departe de zonele principale de locuit, conform architecturaldigest.

Bambusul obișnuit poate provoca instabilitate Nu trebuie confundat cu bambusul norocos (Dracaena sanderiana), considerat aducător de prosperitate. Bambusul obișnuit este asociat cu instabilitatea și imprevizibilitatea. Tulpinile sale goale simbolizează golul emoțional în multe tradiții orientale, iar tendința plantei de a se extinde agresiv este comparată cu dezechilibrarea fluxului energetic din locuință. Dacă îți place aspectul său, alege variante cultivate în ghiveci, cu creștere controlată.

Iedera poate simboliza degradarea Deși este apreciată în decorurile rustice sau de inspirație englezească, în interior iedera are conotații negative în anumite tradiții. Modul său de creștere, agățat și invaziv, este asociat cu degradarea și blocajul. Se consideră că direcția descendentă a creșterii iederei poate afecta treptat armonia spațiului interior.

Plantele cu spini (trandafiri, ilice, coroana lui Hristos) pot genera neliniște Spinii nu doar protejează, ci sunt asociați și cu perturbarea energiei. Plantele precum trandafirii, ilicele sau coroana lui Hristos sunt considerate surse de tensiune emoțională și neliniște spirituală. Chiar și trandafirii îngrijiți pot introduce o energie aspră în spațiile unde oamenii petrec mult timp. Dacă sunt păstrate în interior, se recomandă amplasarea lor la distanță de zonele de întâlnire.

Plantele moarte sau uscate simbolizează degradarea și neglijența Pe lângă aspectul neplăcut, plantele moarte sunt asociate cu stagnarea și neglijența. În unele interpretări energetice, ele creează zone lipsite de vitalitate în locuință. Chiar și aranjamentele uscate pot fi considerate purtătoare de energie stagnantă. Este indicat să îndepărtezi plantele care și-au încheiat ciclul de viață pentru a evita acumularea acestei energii. Plantele bolnave sau neîngrijite pot diminua energia pozitivă O plantă ofilită sau afectată indică lipsă de îngrijire și poate transmite subconștient ideea de degradare. Aspectul lor lipsit de vitalitate poate influența atmosfera unei camere și este asociat cu atragerea energiilor negative. Dacă o plantă este constant într-o stare precară, este recomandat să evaluezi dacă merită păstrată în locuință.

Plante considerate aducătoare de energie negativă în Feng Shui Planta de tamarind Experții în Feng Shui consideră că tamarindul poate aduce vibrații și energii negative în locuință. Se crede frecvent că spiritele rele ar locui în arborii de tamarind, motiv pentru care este recomandată prudență atunci când construiești o casă în apropierea unui astfel de copac sau când aduci această plantă în locuință. În general, chiar dacă percepțiile despre tamarind diferă în funcție de cultură și practici spirituale, este important să fie respectate aceste tradiții și să fie făcute alegeri informate privind plantele aduse în casă. Indiferent dacă crezi sau nu că plantele influențează energia locuinței, este recomandat să te informezi înainte de a achiziționa plante considerate aducătoare de ghinion, conform homes247.

Planta de bumbac Bumbacul și bumbacul de mătase nu sunt considerate potrivite pentru interior. Deși aceste plante cu aspect alb sunt atractive ca element decorativ, în Feng Shui sunt văzute ca plante asociate cu ghinionul. Se spune că atrag rapid praful în locuință, ceea ce este asociat cu sărăcia și energia negativă. În plus, acumularea rapidă de praf este considerată neigienică și poate contribui la o atmosferă nefavorabilă. Se recomandă amplasarea lor în exterior.

Plantele moarte Scopul aducerii plantelor în casă este de a introduce verdeață, prospețime și aer curat. Plantele ar trebui să fie viguroase, cu frunze sănătoase. Din acest motiv, plantele moarte sau în stare de degradare sunt considerate aducătoare de ghinion. Păstrarea lor nu este privită ca un semn favorabil. Pentru a menține o energie pozitivă, este indicat să îndepărtezi periodic plantele uscate și să păstrezi grădina interioară curată și îngrijită.

Ce plante sunt considerate aducătoare de noroc și prosperitate Planta Banilor (Pachira aquatica) Această plantă tropicală cu cinci frunze este una dintre cele mai asociate cu ritualurile Feng Shui pentru atragerea prosperității. Legenda spune că un fermier taiwanez aflat în dificultate a descoperit planta banilor, a început să o cultive și ulterior a devenit prosper. Pentru a stimula abundența, se recomandă amplasarea ei în colțul de sud-est al locuinței. Trunchiul împletit și frunzișul în formă de umbrelă se potrivesc în majoritatea spațiilor, în special în interioare minimaliste, unde forma sa creează contrast cu liniile arhitecturale simple.

Bambusul Norocos (Dracaena sanderiana) Deși nu este un bambus autentic, această plantă este considerată în Asia un simbol al norocului. Numărul tulpinilor are semnificații diferite: trei simbolizează fericirea, cinci atrag prosperitatea, iar șapte sunt asociate cu sănătatea. Se recomandă evitarea amplasării lângă aparatele de aer condiționat pentru a preveni uscarea vârfurilor și ofilirea. Aspectul său vertical se potrivește în interioare moderne, unde poate crea un contrast între simbolismul oriental și designul contemporan.

Anthurium Dacă spațiul pare lipsit de energie sau dinamism, Anthurium, cu florile sale lucioase în formă de inimă, poate aduce un plus de vitalitate. În Feng Shui, florile orientate în sus simbolizează prosperitatea și ambiția. Florile pot rezista până la opt săptămâni, perioadă asociată simbolic cu norocul de durată. Planta poate fi amplasată în living sau în birou, unde devine un punct vizual de interes. Anthurium contribuie și la purificarea aerului, ajutând la eliminarea unor substanțe precum amoniacul, toluenul și xilenul.

