Pescar: „Mamă, da' ce trage! Nu știu, dar e mare rău! Ia uite, ia uite cum pleacă iar…”.

La capătul firului, surpriza: o specie exotică de pește, întâlnită până nu demult la mii de kilometri distanță, în apele Pacificului. "Korean rockfish" pare să se fi acomodat în apele litoralului românesc. În urmă cu câțiva ani era pescuit doar sporadic.

Dr. Victor Niță, cercetător științific: „Noutățile sunt exemplarele din ce în ce mai mari. Sunt multe exemplare apărute, vorbim de zeci de exemplare”.

Specialiștii spun că peștele coreean a găsit în Marea Neagră hrană din belșug. Mănâncă guvizi și crustacee mici, iar adaptarea lui ar putea fi favorizată de temperaturile tot mai ridicate ale apei.

Maria Mihailov, cercetător științific: „Principala cauză ar putea fi schimbările climatice. Iernile mai blânde din zona noastră pot favoriza aclimatizarea acestor specii”.

Coreenii îl prepară pe grătar, înăbușit sau în supe picante.

Dr. Victor Niță, cercetător științific: „Are o carne foarte gustoasă și ticsită de macronutrienți esențiali. Poate deveni o specie bună pentru gastronomia locală”.

Pescarii cred că nu va trece mult până când vor putea exploata comercial specia exotică.

Sorin Mănăilă, președinte Federația Romfish: „Dacă el se aclimatizează și se înmulțește, poate mai devreme de zece ani am putea să prindem cantități de exemplare din aceste specii”.

Biologii îl monitorizează și pentru a vedea dacă afectează sau nu ecosistemul autohton.