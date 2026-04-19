Planta păianjen, floarea care îți curăță aerul și se îngrijește aproape singură. De ce merită să o ai în casă

Ea poate rezista la condiții de secetă datorită rizomilor groși, care funcționează ca organe de stocare a apei. Totuși, dacă vrei să se dezvolte bine, udă planta din abundență în perioada de creștere. Iată tot ce trebuie să știi despre planta păianjen.

Ce este planta păianjen și de ce este atât de populară

În ciuda numelui care poate părea neplăcut, planta păianjen sau Chlorophytum comosum este una dintre cele mai populare plante de interior întâlnite în locuințe și spații de lucru din întreaga lume.

Denumirea vine de la frunzele asemănătoare unor păianjeni sau „pui de plantă”, care atârnă din planta mamă, asemenea unor păianjeni pe o pânză.

Cunoscută pentru ușurința în îngrijire, planta păianjen este potrivită chiar și pentru cei fără experiență și reprezintă o alegere bună pentru începători sau pentru cei care preferă, de obicei, plante artificiale.

Planta păianjen provine din sud-vestul Africii și se consideră că a fost introdusă în Europa la sfârșitul secolului al XVIII-lea de exploratorul botanic Carl Peter Thunberg.

Deși aspectul poate fi similar, există mai multe varietăți de plante păianjen. Patru dintre cele mai comune sunt:

• Chlorophytum comosum – posibil forma originală; frunzele sunt complet verzi, cu o nuanță verde deschis discretă pe mijloc.

• Chlorophytum comosum „Vittatum” – primul cultivar variegat (cu mai multe culori în frunze); foarte popular până la sfârșitul anilor ’90; are frunze verzi cu o dungă albă lată pe centru.

• Chlorophytum comosum „Variegatum” – frunze verde închis cu margini albe; în general mai compactă.

• Chlorophytum comosum „Bonnie” – similară cu „Vittatum”, dar frunzele sunt ondulate și curbate.

Beneficiile plantei păianjen pentru sănătate și casă

Calitatea aerului pe care îl respirăm este esențială pentru menținerea sănătății. De obicei, când vorbim despre poluare, ne gândim la aerul de afară, unde poluarea poate fi observată sau mirosită.

În schimb, poluarea aerului din interior este invizibilă și poate reprezenta un risc mai mare, deoarece petrecem mult timp în spații închise, expuși la substanțe chimice fără miros.

Planta păianjen contribuie la îmbunătățirea calității aerului din interior.

Aceasta s-a numărat printre cele 29 de plante studiate de NASA și este inclusă în lista celor mai eficiente plante din studiul „Clean Air Study”, conform planststore.

S-a constatat că poate elimina până la 95% din formaldehida din aer, contribuind totodată la creșterea nivelului de oxigen și la reducerea dioxidului de carbon și a dioxidului de azot.

Cum se îngrijește corect planta păianjen

Când vine vorba de îngrijirea plantei păianjen, de multe ori mai puțin înseamnă mai mult. Deși Chlorophytum comosum se adaptează la majoritatea condițiilor, există câteva aspecte de luat în calcul dacă vrei să se dezvolte bine.

Lumină: Planta păianjen se dezvoltă cel mai bine în lumină naturală puternică, dar tolerează și soarele parțial direct. Evită expunerea excesivă, pentru că frunzele se pot arde. Este recomandat să rotești planta periodic, pentru ca ambele părți să primească lumină.

Apă: Udă din abundență pe timpul verii și pulverizează ocazional frunzele. Iarna, redu cantitatea de apă. Nu suportă stagnarea apei, deci ghiveciul trebuie să aibă drenaj bun.

Temperatură: Ține planta într-un spațiu cu temperatură medie și evită camerele unde scade sub 12–18 °C sau unde există curenți reci.

Transplantare: Este recomandat să muți planta într-un ghiveci mai mare la începutul dezvoltării, apoi nu mai este necesar câțiva ani (aproximativ 4–5 ani). Rădăcinile de tip rizom au nevoie de spațiu și umplu rapid ghivecele mici.

Fertilizare: Aplică îngrășământ lichid săptămânal în timpul verii sau folosește granule la începutul sezonului de creștere.

Curățare: Menține frunzele curate, fără praf sau dăunători, ștergându-le regulat cu o cârpă umedă.