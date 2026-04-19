El crede că este nevoie de o schimbare de mentalitate, întrucât sunt multe discipline şcolare importante, chiar dacă ele nu sunt testate în cadrul unui examen naţional şi, ca atare, părinţii şi elevii nu se concentrează atât de mult asupra lor, a explicat Mihai Dimian la TVR Info, conform News.ro.

Ministrul Educaţiei, Mihai Dimian, a vorbit despre posibilitatea modificării Evaluării Naţionale.

„Sigur că, în primul rând, mă bazez pe părerea specialiştilor într-o astfel de situaţie. În al doilea rând, aş vrea să apreciem mai mult educaţia, să apreciem mai mult învăţământul, indiferent dacă ajungem să-l testăm sau nu. Ne uităm foarte mult la aceste evaluări şi ele determină, atât Evaluarea Naţională cât şi examenul de bacalaureat, o anumită traiectorie. Ne ajută în traiectoria noastră, în viaţă şi în carieră”, a declarat ministrul.

Dimian apreciază că „şi celelalte discipline sunt foarte importante”.

„Dacă ne uităm după absolvire, observăm că ele ne ajută foarte mult şi ar trebui să reuşim să prezentăm mai mult aceste avantaje ale celorlalte discipline, astfel încât elevii şi părinţii dumnealor să nu se focalizeze doar pe discipline care se află la un examen, fie că vorbim de Evaluare Naţională, fie că vorbim de Bacalaureat”, a mai declarat ministrul.

Acesta şi-a dori o schimbare de mentalitate: „În afară de această schimbare de mentalitate generală, pe care sper să o provocăm împreună, sigur că, uneori, ajută şi aceste instrumente suplimentare, cum ar fi diversificarea disciplinelorde la Evaluarea Naţională. Împreună cu specialiştii, sigur că se va ajunge la o concluzie (…) Şi în privinţa părinţilor, să gândească să nu împingă elevii doar către disciplinele care se examinează”.

Ministrul crede că „principala problemă în învăţământul românesc este legată de motivaţia elevilor pentru studiu” : ”Şi pare că am transformat această motivaţie pentru studiu unei discipline în motivaţea pentru nota pe care o obţin la Evaluarea Naţională sau nota pe care obţin la examenul de bacalaureat. Asta nu este o abordare adecvată formării unei persoane şi mai ales ajutorului pe care, repet, acea disciplină îl oferă în viaţă ulterior. Ea n-a fost pusă acolo întâmplător. Dacă am decis că o anumită disciplină face parte din formarea lui, cu siguranţă îl va ajuta în viaţa”.

Dimian a vorbit, de exemplu, despre educaţia financiarăm sau antreprenorială, materii care nu trec printr-un exaem, dar care vor ajuta viitorii adulţi să ia decizii întreaga viaţă.