"În niciun caz nu vom fi într-un guvern PSD-AUR", a declarat Manda duminică, în cadrul unei conferinţe de presă.

El a precizat că discuţiile avute cu partenerii europeni au clarificat acest aspect.

"Am avut discuţii cu partenerii noştri europeni, unde am spus că nu se pune problema să existe un guvern PSD-AUR. (...) Teoretic, dacă se doreşte să înţelegem acest moment politic, într-o săptămână am putea să avem aceleaşi forţe pro-europene la guvernare, cu un alt prim-ministru, eventual cu aceleaşi ministere. Şi, poate, discuţii în cadrul coaliţiei ca deciziile, de aici încolo, să se axeze şi pe componenta socială şi, eventual, cum se vor lua deciziile, în aşa fel încât să nu ne trezim la un dialog - aşa cum a fost de multe ori - al surzilor. Şi am depăşit criza. De aici încolo, orice scenariu este posibil", a spus Manda.

Manda a afirmat că majoritatea organizaţiilor PSD din teritoriu nu mai doresc ca partidul să rămână într-un guvern condus de Ilie Bolojan.

"Am fost în toate cele opt regiuni. Nu am găsit decât un singur coleg care spune să nu îl dăm jos pe domnul Bolojan; îl ştim, nu e nimic nou pentru noi. Însă să ştiţi că şi părerile sunt împărţite: 60-40 pentru a rămâne la guvernare, alături de forţele pro-europene sau chiar a rămâne în opoziţie", a afirmat el.

Secretarul general al PSD consideră că premierul Ilie Bolojan ar provoca o criză politică dacă ar continua să guverneze fără sprijinul PSD. El a făcut aceste precizări după ce a fost întrebat dacă PSD va ataca la CCR o eventuală decizie a premierului Ilie Bolojan de a numi miniştri tehnocraţi, după ce social democraţii îşi vor da demisia din Guvern.

”Cineva trebuie să îl oprească pe domnul Ilie Bolojan”

"Nu cred că trebuie să privim lucrurile în cheia aceasta. Ce va face domnul Ilie Bolojan este dorinţa domniei sale. În momentul în care PSD îşi retrage miniştrii, e clar că nu mai are susţinerea politică din Parlament şi ar trebui să vină în Parlament, într-un termen de 45 de zile, dacă nu cumva în această perioadă va exista o moţiune de cenzură, introdusă fie de PSD, fie de AUR. Şi rămâne să vedem şi dacă va fi votată. Ce va face în aceste 45 de zile este treaba domniei sale. Întrebarea este care e pasul următor? Numeşti nişte miniştri tehnocraţi, şi? Pentru că România nu poate să rămână în această criză pe care o provoacă domnia sa, rămânând la guvernare", a spus Manda.

La rândul său, primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, preşedinte al PSD Bucureşti, a apreciat că premierul Ilie Bolojan este cel care generează criza. În prezent scad "toţi indicatorii economici" şi calitatea vieţii, iar România "e la un pas de implozie", a mai spus el.

"Se spune că vom genera o criză politică. Criză politică ar fi generată de PSD dacă nu şi-ar mai dori o alianţă politică cu celelalte partide. Însă nici nu se pune problema în acest moment. Ca atare, cel care creează această criză este premierul României, domnul Ilie Bolojan, al cărui comportament este similar cu cel al lui Alexandru Lăpuşneanu: 'Dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau' Ca atare, sunt un susţinător energic al demersului pe care PSD îl va face mâine, atât eu cât şi organizaţia Municipiului Bucureşti, pentru că un asemenea comportament trebuie să fie oprit. Cineva trebuie să îl oprească pe domnul Ilie Bolojan, pentru că duce România în gard", a precizat Băluţă.