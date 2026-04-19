Sâmbătă a fost o zi cu emoții pentru mulți tineri care au înțeles că "Povestea începe atunci când ai curajul să încerci!".

Sala de așteptare s-a umplut la prima oră. Acești tineri sunt colegi la clasele de canto și au decis să vină împreună la preselecțiile Vocea României.

Părinți, frați sau prieteni au venit să-i susțină.

„Am decis să-mi împart acest dar cu ceilalți, pentru că multă lume mi-a zis "vai, ce frumos cânți. Îmi place să te ascult. De ce să nu dau acest dar mai departe”.

Alături le-au fost și foști concurenți de la Vocea Românei.

Robert Lukian, finalist Vocea României 2024: „E o experiență prea bună și e atâta bucurie... Îți faci prieteni noi. Nu trebuie să te gândești că e un concurs, ci un mini concert pentru tine. Vino, acum! Vocea României a fost pentru mine o experiență foarte frumoasă, aș face-o în fiecare an”.

Preselecțiile din București pentru Vocea României continuă și duminică.