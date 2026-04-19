Producătorul hranei pentru copii HiPP a anunţat vineri seara că din motive de siguranţă un întreg sortiment de borcane cu hrană pentru copii HiPP a fost rechemat din peste 1.000 de supermarketuri SPAR din Austria.

Sâmbătă, un client din landul Burgenland a înmânat un borcan suspect care nu fusese încă consumat, şi care ulterior a fost testat pozitiv la otrava de şobolani.

Poliţia din Austria are indicii că un al doilea borcan cu hrană pentru copii HiPP ar fi putut fi pus în circulaţie în Burgenland, a anunţat duminică un purtător de cuvânt al instituţiei.

Autorităţile efectuează cercetări extinse şi au cerut părinţilor să verifice dacă nu au borcane cu conţinut alterat în dulapurile lor. Acestea au un autocolant alb cu un cerc roşu la baza borcanului.

Firma austriacă HiPP este șantajată, cred autoritățile austriece

Autorităţile austriece cred că firma, înfiinţată în urmă cu peste 120 de ani în Germania iar în prezent cu sediul în Sachseln, regiunea elveţiană Obwalden, este şantajată.

Purtătorul de cuvânt al HiPP, Clemens Preysing, a declarat pentru DPA că borcane contaminate au fost de asemenea găsite în Cehia şi Slovacia, unde toate recipientele din magazine au fost retrase de la vânzare, ca măsură de precauţie.

"Incidentul nu este în niciun caz legat de calitatea produsului sau de fabricaţie, este vorba de o interferenţă criminală externă", a afirmat purtătorul de cuvânt. Acesta a dat asigurări că alte ţări care nu sunt incluse în investigaţie nu sunt afectate.

Agenţia pentru Sănătate şi Siguranţă Alimentară din Austria (AGES) a informat într-un comunicat de presă că acest caz este considerat a fi o încercare de şantaj care vizează producătorul hranei pentru copii.