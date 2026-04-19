Cum să cultivi căpșuni în apartament. Metoda pentru a crește fructe în ghiveci și pentru a te bucura de recoltă proaspătă

De ce au nevoie căpșunile pentru a se dezvolta 8 ore de soare direct multă apă drenaj foarte bun sol lutos, ușor acid, îmbogățit cu compost spațiu

Îndepărtează frunzele galbene sau uscate pentru a preveni bolile. Monitorizează dăunătorii precum afidele sau acarienii și tratează cu uleiuri organice dacă este necesar.

Căpșunile au nevoie de fertilizare constantă. Se folosesc tipuri diferite de îngrășăminte în funcție de etapa de creștere. Respectă instrucțiunile de pe ambalaj.

Căpșunile au nevoie de cel puțin 6 ore de lumină directă pe zi. Dacă nu ai suficientă lumină naturală, poți folosi lămpi speciale. Udă regulat, fără exces sau deficit.

După ce ai solul și recipientul, plantează semințele la suprafața solului și acoperă-le cu un strat subțire. Udă ușor, fără să deplasezi semințele.

Căpșunile pot fi cultivate în coșuri suspendate, ghivece sau saci de cultivare. Pentru economisirea spațiului, poți folosi jardiniere verticale sau turnuri pentru căpșuni.

Căpșunile au nevoie de un sol bine drenat, bogat în nutrienți. Poți folosi un amestec special pentru căpșuni sau îți poți prepara unul propriu. Recipientul trebuie să aibă găuri de drenaj pentru a evita acumularea apei, care duce la putrezirea rădăcinilor.

Primul pas este alegerea soiului potrivit. Găsește tipul de căpșuni potrivit pentru câtă lumină le poți oferi și câtă îngrijire au nevoie.

Cultivarea căpșunilor în apartament este ușoară și reprezintă o metodă practică de a adăuga puțină verdeață în spațiul tău. Iată cum să crești căpșuni în ghiveci la tine acasă.

Cum se plantează căpșunile

Căpșunile se plantează astfel încât coroana (zona unde se întâlnesc tulpina și rădăcina) să fie la nivelul solului. Nu trebuie plantate mai sus.

De obicei se plantează primăvara, dar în zonele cu climă blândă și toamna.

După plantare, udă bine, dar cu grijă. Soiurile de primăvară se fertilizează de două ori pe an, înainte de creștere și după fructificare.

Îngrijirea plantelor noi

Asigură suficientă lumină și apă. Nu lăsa plantele să se ofilească înainte de udare.

În primul sezon, îndepărtează o parte din flori și stoloni pentru a permite dezvoltarea rădăcinilor.

Recoltarea căpșunilor

Verifică frecvent plantele. Fructele trec rapid de la verde la roșu și pot fi pierdute.

Când sunt roșii, pot fi culese. Rupe ușor tulpina cu unghia. Îndepărtează stolonii în același timp.

Din 7 plante se poate obține aproximativ un pumn de căpșuni pe zi. Pentru aproximativ o cutie pe zi sunt necesare circa 25 de plante.

Plantarea căpșunilor în ghiveci - instrucțiuni pas cu pas

Pregătirea plantelor

Poți începe cultivarea căpșunilor fie din coroane cu rădăcină liberă (zona unde tulpina se întâlnește cu rădăcina), fie din răsaduri. Răsadurile arată mai dezvoltate în ghiveci, dar coroanele au nevoie de timp pentru a se prinde și a produce frunze, conform thespruce.

Plantează maximum trei plante de căpșuni pe un spațiu de aproximativ 30 × 30 cm. Căpșunile nu tolerează aglomerarea.

Măsoară suprafața recipientului pentru a determina spațiul disponibil (dacă nu este foarte îngust spre bază). Rădăcinile căpșunilor sunt relativ superficiale.

Adăugarea solului

Umple recipientul cu pământ. Cel mai potrivit este un amestec afânat, lutos, care reține umiditatea, dar permite scurgerea rapidă a excesului de apă. Recipientul trebuie să aibă orificii de drenaj.

Plantarea căpșunilor

Plantează căpșunile astfel încât coroana să rămână puțin deasupra suprafeței solului. Fă o mică movilă în ghiveci și răspândește rădăcinile peste aceasta. Acoperă rădăcinile cu pământ până la nivelul coroanei. Udă bine. După ce solul se așază, mai adaugă pământ dacă este necesar, fără să acoperi coroana.

Așezarea recipientului

Pune ghiveciul într-un loc unde primește între 8 și 12 ore de soare pe zi. Dacă lumina vine dintr-o singură direcție, rotește recipientul la fiecare 3–4 zile pentru o creștere uniformă. Protejează plantele cu plasă sau gard, deoarece pot atrage insecte, păsări și rozătoare.

Udarea plantelor

Udă căpșunile când solul este uscat la aproximativ 2–3 cm sub suprafață, de obicei de două ori pe săptămână. Solul din ghivece se usucă mai repede decât cel din grădină. În perioadele calde și uscate, poate fi necesară udarea de două ori pe zi. Menține solul ușor umed, nu uscat și nici îmbibat cu apă. Plantele nu trebuie să stea în apă sau într-un sol excesiv de umed.

Fertilizare

Majoritatea plantelor cultivate în recipiente au nevoie de fertilizare suplimentară.

Fertilizează căpșunile cu un îngrășământ lichid echilibrat la fiecare 3–4 săptămâni.

Aplică îngrășământ și toamna, deoarece plantele încep să formeze muguri în coroană, care vor deveni florile și fructele din anul următor.

Protecția pe timp de iarnă

Căpșunile produc mai bine dacă intră în repaus pe timpul iernii.

Rădăcinile pot îngheța în zonele reci, iar unele recipiente se pot crăpa dacă sunt lăsate afară la temperaturi negative. Pentru protecție, mută ghivecele într-un garaj neîncălzit sau sub o terasă.

Poți acoperi plantele cu mulci, proteja recipientul și le poți lăsa afară peste iarnă. Udă doar atunci când solul devine foarte uscat.