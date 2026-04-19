Iranul a anunțat sâmbătă reluarea 'controlului strict' asupra Strâmtorii Ormuz, revenind asupra deciziei sale din ajun de a redeschide această cale maritimă prin care tranzitează în mod normal o cincime din comerțul mondial cu petrol și gaz, scrie AFP.

La puțin timp după acest anunț, cel puțin trei nave comerciale care încercau să treacă prin strâmtoare au fost vizate de tiruri.

'Orice tentativă de apropiere de Strâmtoarea Ormuz va fi considerată o cooperare cu dușmanul și nava contravenientă va fi luată drept țintă', au anunțat Gardienii Revoluției, armata ideologică a Iranului.

În replică, președintele Donald Trump a denunțat un 'șantaj'.

Noua schimbare de poziție a Teheranului, care riscă să provoace noi cutremure pe piețele mondiale atunci când acestea se vor redeschide luni, intervine în plin balet diplomatic pentru a readuce Iranul și SUA la masa negocierilor, după o primă sesiune care s-a soldat cu un eșec pe 12 aprilie la Islamabad. Șeful diplomației egiptene, Badr Abdelatty, a declarat că lucrează 'fără odihnă' în acest scop, alături de Pakistan.

Donald Trump a dat asigurări vineri că Iranul a acceptat să-și predea uraniul îmbogățit, o miză crucială, ceea ce Teheranul a dezmințit. Președintele american a vorbit sâmbătă și despre 'discuții foarte bune' cu Teheranul, dar în cele din urmă acțiunile părții iraniene au dovedit contrariul.

'Suntem încă foarte departe de a încheia dezbaterea', a declarat sâmbătă seară puternicul președinte al parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, care a participat la negocierile de la Islamabad în fața unei delegații americane conduse de vicepreședintele JD Vance.

'Am făcut progrese în negocieri, dar rămân numeroase divergențe și anumite puncte fundamentale rămân în suspans', a adăugat el.

Cu prilejul reuniunii de la Islamabad, care a fost la cel mai înalt nivel între cele două țări de la Revoluției iraniană din 1979, 'am subliniat că nu avem absolut nicio încredere în SUA', a declarat Ghalibaf, care a îndemnat Washingtonul 'să renunțe la unilateralism și la spiritul de impunere în modul în care abordează dialogul'.