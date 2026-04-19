Datele agregate ale mai multor sondaje indică o rată medie de aprobare de aproximativ 38% pentru Trump, nivel similar cu cel înregistrat în ultimele luni.

În sondajul NBC/SurveyMonkey, realizat între 30 martie şi 13 aprilie, doar 32% dintre respondenţi aprobă modul în care Trump gestionează inflaţia şi costul vieţii, în scădere faţă de aproximativ 40% în urmă cu un an. Aproximativ jumătate dintre americani spun acum că dezaprobă puternic modul în care preşedintele tratează această problemă.

Economia rămâne principala preocupare pentru 29% dintre americani, depăşind uşor îngrijorările legate de ameninţările la adresa democraţiei, menţionate de 24% dintre respondenţi.

În acelaşi timp, aproape două treimi dintre americani dezaprobă modul în care Trump gestionează conflictul cu Iranul, iar 54% spun că dezaprobă puternic acţiunile sale.

Sondajul a fost realizat inclusiv în perioada în care Trump a anunţat un armistiţiu temporar, însă cercetarea nu indică o schimbare semnificativă a opiniei publice după acest anunţ.

Potrivit sondajului, 61% dintre americani cred că Statele Unite nu ar trebui să întreprindă alte acţiuni militare împotriva Iranului, în timp ce 16% susţin continuarea loviturilor aeriene, iar 23% consideră că ar trebui analizate şi alte opţiuni, inclusiv utilizarea forţelor terestre.

Sondajul NBC News/SurveyMonkey a fost realizat online pe un eşantion de 32.433 de adulţi din SUA, având o marjă de eroare de plus sau minus 1,8 puncte procentuale.