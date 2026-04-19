O parte din liderii Partidului Social Democrat sunt la o conferință la o întrunire a filialei Sectorului 4, pentru a-și alege noul președinte de filială. Dar acesta e un plan secund, pentru că suntem cu o zi înainte de cel mai important vot din partid, cel legat de retragere a sprijinului pentru premierul Ilie Bologan, iar toate semnalele duc spre un vot pentru abandonarea corabiei.

Ce plan are PSD mai apoi? Premierul Ilie Bolojan va primi un ultimatum de 72 de ore pentru a-și da demisia din fruntea Guvernului.

Iar dacă nu se va întâmpla asta, Partidul Social Democrat își va retrage toți reprezentanții din Executiv. Știm bine însă că premierul a spus că nu va demisiona, așa că cel mai probabil vom avea parte de un guvern minoritar.

De aici, lucrurile se complică puțin pentru PSD. Ilie Bolojan ar trebui, după 45 de zile, să ceară un vot de aprobare în Parlament pentru noua formulă de guvern. Doar că legea nu spune ce se întâmplă dacă nu o va face. Așa că singura variantă pentru Partidul Social Democrat rămâne votarea unei moțiuni de cenzură. Dar cine să o susțină? Și aici sunt două variante fie o ruptură chiar în PNL, un număr destul de mare de parlamentari liberali care să trădeze și să se asocieze cu social-democrații sau un pact cu Opoziția, în frunte cu AUR.

Doar că Sorin Grindeanu se jură că nu se va alia cu George Simion pentru a-l da jos pe Ilie Bolojan. Așa că rămâne de văzut ce modalitate vor găsi social-democrații pentru a-l face pe Ilie Bolojan să plece din fruntea Guvernului.