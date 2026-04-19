Dincolo de spectacolul motorizat, defilarea a fost organizată pentru a le atrage atenția șoferilor să fie mai atenți când sunt și motocicliști în trafic.

Elegante și puternice, motociclete au făcut senzație pe străzile din Alba Iulia. Printre sutele de bikeri s-au făcut remarcate doamnele pasionate de bolizii cu două roți.

Simona, motociclistă: E o pasiune, adrenalină, găsim liniștea ne place foarte mult să ieșim în natură.

Reporter: Ce spun bărbații când vă văd în trafic?

Simona, motociclistă: Ne apreciază pentru curajul pe care l-am avut.

Alexandra, motociclistă: „Este scumpă, dar merită fiecare bănuț. Tatăl meu a fost motocilist și am moștenit pasiunea de la el. Costă echipamentul, costă întreținere”.

Unii au dus pasiunea la un alt nivel. Din piese auto vechi, Mihai a reușit să construiască adevărate opere de artă.

Motocicliștii au pornit în paradă prin oraș pentru a le atrage atenția șoferilor că sunt și ei în trafic.

Dinu Creivean – reprezentantul Apulum Bikers: „Atunci când mergi pe motocicletă trebuie să fii de două ori mai prudent față de ceilalți participanți la trafic”.

subcomisar Andra Jurj – Poliția Rutieră din Alba: „Polițiștii rutieri atrag atenția tuturor participanților la trafic asupra necesității respectării tuturor regulilor de circulație și asupra adoptării unui comportament preventive în trafic”.

Bikerii s-au bucurat de concerte și concursuri amuzante la evenimentul care a deschis sezonul moto.