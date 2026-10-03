Personalul spitalului depunea eforturi pentru a-i salva viaţa lui Pike şi pentru a elimina din organismul său pentobarbitalul, au precizat avocaţii într-o solicitare de urgenţă prin care cer instanţei să oblige Departamentul pentru Corecţie din Tennessee să păstreze dovezile legate de execuţia eşuată de miercuri noaptea.

Pike se afla în continuare în stare critică, fiind intubată şi conectată la un ventilator mecanic pentru a putea respira, au declarat avocaţii, după ce i-au fost administrate intravenos două doze de pentobarbital la Penitenciarul de Maximă Siguranţă Riverbend din Nashville, capitala statului.

Tentativa nereuşită de a monta liniile venoase periferice a făcut totodată ca ambele braţe ale acesteia "să se umfle, să ardă şi să facă vezicule" - consecinţe aparente ale scurgerii pentobarbitalului (o substanţă puternic alcalină şi caustică) în ţesuturile de sub piele, potrivit documentelor depuse în instanţă.

Avocaţii au acuzat oficialii Departamentului pentru Executarea Pedepselor că au ignorat avertismentele anterioare ale medicilor lui Pike, potrivit cărora afecţiunile medicale preexistente ale acesteia - vene subţiri şi o tulburare sanguină numită trombocitoză - ar fi făcut extrem de dificilă montarea liniilor venoase periferice.

"În niciun moment, vreun membru al echipei de execuţie nu a realizat că liniile intravenoase nu erau montate corect sau că venele cedaseră, iar pentobarbitalul pătrundea, parţial sau în totalitate, în corpul doamnei Pike", au precizat avocaţii într-o sesizare depusă la Tribunalul de Echitate (Chancery Court) din cadrul celui de-al 20-lea District Judiciar al statului Tennessee.

Documentul menţiona că martorii prezenţi la tentativa de execuţie au putut auzi cum Pike "plângea, scotea gemete slabe şi respira zgomotos, sforăia, pe parcursul întregii proceduri".

Sesizarea a oferit cea mai detaliată imagine de până acum a consecinţelor medicale ale unei tentative de execuţie despre care guvernatorul statului Tennessee, Bill Lee, a afirmat că a respectat protocolul stabilit la nivel statal.

A fost a doua execuţie eşuată din acest an în Tennessee, fapt ce a determinat suspendarea oricăror alte încercări de a aplica pedeapsa cu moartea pentru restul anului 2026. De asemenea, s-a dispus o anchetă independentă pentru a stabili ce nu a funcţionat cum trebuie.

Pike, în vârstă de 50 de ani, a fost condamnată în urmă cu trei decenii pentru crimă, pentru torturarea şi uciderea unei colege de şcoală profesională în vârstă de 19 ani, Colleen Slemmer. Crima a avut loc în campusul Universităţii din Tennessee, la Knoxville, în 1995, când Pike avea 18 ani.

Pike urma să devină prima femeie executată în Tennessee după mai bine de două secole şi singura persoană din epoca modernă a pedepsei capitale în SUA executată în acest stat pentru o crimă comisă în adolescenţă.

Iubitul lui Pike, care avea 17 ani la acea vreme, a fost judecat ca adult şi condamnat tot pentru omor, însă a primit o pedeapsă cu închisoarea pe viaţă, cu posibilitatea eliberării condiţionate. O a treia colegă, care avea 18 ani la momentul respectiv şi a supravegheat zona pentru cei doi, a depus mărturie în favoarea acuzării şi a primit o condamnare cu suspendare.

La începutul acestei săptămâni, Lee a respins o cerere de clemenţă care solicita comutarea pedepsei cu moartea a lui Pike în închisoare pe viaţă, fără posibilitatea eliberării condiţionate. Cererea invoca clemenţa, parţial, pe baza antecedentelor din copilăria acesteia, marcate de o neglijare severă, abuzuri sexuale - inclusiv două violuri - şi o afecţiune psihică netratată.

De asemenea, cererea de clemenţă a prezentat dovezi conform cărora mama lui Pike a consumat cantităţi mari de alcool în timpul sarcinii, contribuind astfel la o dezvoltare cerebrală deficitară.