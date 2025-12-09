Animalul sălbatic găsit în curtea unui localnic din Tismana. Jandarmii l-au scos în cușcă. FOTO

Jandarmii montani au capturat o pisică sălbatică în curtea unui localnic din Tismana, animalul fiind apoi eliberat în habitatul natural.

Pe timpul executării unei misiuni de patrulare în zona de responsabilitate din Tismana, jandarmii montani au fost informaţi de un localnic că are în curtea casei o pisică sălbatică, iar animalul îi atacă păsările.

Jandarmii montani, împreună cu un paznic de vânătoare, au reuşit capturarea în condiţii de siguranţă a pisicii sălbatice, pe care au ţinut-o sub supraveghere până la sosirea unui medic veterinar solicitat la faţa locului.

Inspectoratul de Jandarmi Judetean Gorj/Facebook

În urma examenului de specialitate, medicul veterinar a constatat că animalul sălbatic nu prezintă leziuni şi s-a hotărât eliberarea imediată a exemplarului în habitatul natural.

„Jandarmii montani recomandă cetăţenilor ca, în situaţia în care observă animale sălbatice, să nu se apropie de acestea şi să nu încerce capturarea lor pentru a evita provocarea de pericole atât pentru oameni cât şi pentru fauna locală. Este indicat ca în astfel de situaţii să fie sesizate imediat autorităţile competente care pot interveni în condiţii de siguranţă”, a menţionat purtătorul de cuvânt al instituției.

Tot în acest an, în curtea unui localnic din Runcu a fost prins un exemplar de râs care, după ce a fost tratat medical, a fost eliberat în mediul natural, iar în prezent este monitorizat cu ajutorul unui dispozitiv GPS.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













