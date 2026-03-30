Paulownia, arborele care va crește rapid la tine în grădină. Ghid complet pentru plantare și îngrijire

Caracteristicile arborelui Paulownia

Este unul dintre cei mai rapizi arbori în creștere, putând crește între 3 și 5 metri pe an. Are frunze mari și late, fiind potrivit pentru a crea umbră. Produce flori mov-albăstrui, cu aspect decorativ și parfum plăcut. Este rezistent la secetă și poate crește chiar și în soluri sărace. Lemnul este ușor, dar rezistent, fiind utilizat frecvent în industria mobilei și în construcții.

Paulownia este considerat și un arbore ecologic, deoarece absoarbe rapid dioxidul de carbon, contribuind la purificarea aerului.

Originar din China, arborele prințesei este un arbore lemnos, foios, cu întreținere ridicată, din familia Paulowniaceae. Crește foarte rapid, adăugând aproximativ 4,5 metri pe an și ajungând la o înălțime de circa 15 metri și o lățime de 9 metri în doar 10 ani.

Tolerează o varietate de soluri, dar preferă solurile umede, adânci, nisipoase și bine drenate. Suportă și umbra ușoară, însă se dezvoltă cel mai bine în plin soare. Este întâlnit frecvent de-a lungul drumurilor și în zonele deschise sau perturbate.

Are o coroană rotunjită care creează o umbră densă, ceea ce face dificilă creșterea altor plante dedesubt. Frunzele sunt foarte mari (între 12 și 30 cm), ovale sau în formă de inimă, cu peri catifelați pe ambele fețe. Arborele se remarcă prin ciorchini mari de flori decorative, de culoare mov-lavandă, parfumate, care înfloresc primăvara. Florile apar pe ramurile de doi ani. După înflorire apar capsule lemnoase maronii, care toamna se deschid și eliberează semințe mici, înaripate.

Origini și istoric

În culturile chineză și japoneză, Paulownia este considerat un simbol al prosperității, renașterii și norocului. În Japonia există tradiția de a planta un astfel de arbore în fața casei atunci când o familie își îmbunătățește statutul social. De asemenea, în unele țări asiatice, este considerat un arbore feng shui care aduce energie pozitivă.

Arborele împărătesei (Paulownia tomentosa), cunoscut și sub denumirile de arborele prințesei sau paulownia regală, se remarcă prin florile sale mov, parfumate, cu aromă de vanilie, și prin frunzele mari, catifelate. Crește foarte rapid, motiv pentru care este frecvent plantat pentru a oferi umbră într-un timp scurt.

Este unul dintre cei mai rapizi arbori din lume și poate ajunge până la aproximativ 6 metri în primul an, astfel că efectul decorativ apare repede. Lemnul său este foarte valoros, existând cazuri în care arborii tineri au fost furați datorită valorii lor.

Arborele poartă numele prințesei Anna Pavlovna, fiica țarului Pavel I. Este originar din centrul și vestul Chinei, unde lemnul său este folosit de peste o mie de ani pentru mobilier, instrumente muzicale, sculpturi, vase și ustensile.

Lemnul este deschis la culoare, ușor de prelucrat, foarte ușor, dar rezistent, cu textură fină și rezistență la insecte și degradare.

Îngrijire

Arborele este ușor de cultivat. Are nevoie de sol fertil, bine drenat și de udare suficientă, mai ales dacă este crescut pentru lemn. Preferă solurile ușor acide și umede. Înflorește abundent în aprilie–mai, iar pentru controlul creșterii este necesară tăierea regulată. Se recomandă scurtarea la aproximativ 1,5 metri în toamnă pentru a menține dimensiunea sub control.