Paulownia, arborele care va crește rapid la tine în grădină. Ghid complet pentru plantare și îngrijire

Paulownia este un arbore cu creștere rapidă, cu frunze mari și flori decorative. Originar din China și Asia de Est, a devenit popular în timp și în Europa și America de Nord. 

Anca Lupescu

Caracteristicile arborelui Paulownia

Este unul dintre cei mai rapizi arbori în creștere, putând crește între 3 și 5 metri pe an. Are frunze mari și late, fiind potrivit pentru a crea umbră. Produce flori mov-albăstrui, cu aspect decorativ și parfum plăcut. Este rezistent la secetă și poate crește chiar și în soluri sărace. Lemnul este ușor, dar rezistent, fiind utilizat frecvent în industria mobilei și în construcții.

Paulownia este considerat și un arbore ecologic, deoarece absoarbe rapid dioxidul de carbon, contribuind la purificarea aerului.

Originar din China, arborele prințesei este un arbore lemnos, foios, cu întreținere ridicată, din familia Paulowniaceae. Crește foarte rapid, adăugând aproximativ 4,5 metri pe an și ajungând la o înălțime de circa 15 metri și o lățime de 9 metri în doar 10 ani.

Citește și
Măsline pane, gustarea crocantă și savuroasă pe care trebuie să o încerci acasă. Cum se gătesc
Măsline pane, gustarea crocantă și savuroasă pe care trebuie să o încerci acasă. Cum se gătesc

Tolerează o varietate de soluri, dar preferă solurile umede, adânci, nisipoase și bine drenate. Suportă și umbra ușoară, însă se dezvoltă cel mai bine în plin soare. Este întâlnit frecvent de-a lungul drumurilor și în zonele deschise sau perturbate.

Are o coroană rotunjită care creează o umbră densă, ceea ce face dificilă creșterea altor plante dedesubt. Frunzele sunt foarte mari (între 12 și 30 cm), ovale sau în formă de inimă, cu peri catifelați pe ambele fețe. Arborele se remarcă prin ciorchini mari de flori decorative, de culoare mov-lavandă, parfumate, care înfloresc primăvara. Florile apar pe ramurile de doi ani. După înflorire apar capsule lemnoase maronii, care toamna se deschid și eliberează semințe mici, înaripate.

Origini și istoric

Arborele Paulownia poartă numele prințesei Anna Pavlovna, fiica țarului Rusiei, Pavel I. A fost introdus în Europa în secolul al XIX-lea și a devenit cunoscut sub denumirea de „Arborele Prințesei”.

În culturile chineză și japoneză, Paulownia este considerat un simbol al prosperității, renașterii și norocului. În Japonia există tradiția de a planta un astfel de arbore în fața casei atunci când o familie își îmbunătățește statutul social. De asemenea, în unele țări asiatice, este considerat un arbore feng shui care aduce energie pozitivă.

Arborele împărătesei (Paulownia tomentosa), cunoscut și sub denumirile de arborele prințesei sau paulownia regală, se remarcă prin florile sale mov, parfumate, cu aromă de vanilie, și prin frunzele mari, catifelate. Crește foarte rapid, motiv pentru care este frecvent plantat pentru a oferi umbră într-un timp scurt.

Este unul dintre cei mai rapizi arbori din lume și poate ajunge până la aproximativ 6 metri în primul an, astfel că efectul decorativ apare repede. Lemnul său este foarte valoros, existând cazuri în care arborii tineri au fost furați datorită valorii lor.

Arborele poartă numele prințesei Anna Pavlovna, fiica țarului Pavel I. Este originar din centrul și vestul Chinei, unde lemnul său este folosit de peste o mie de ani pentru mobilier, instrumente muzicale, sculpturi, vase și ustensile.

Lemnul este deschis la culoare, ușor de prelucrat, foarte ușor, dar rezistent, cu textură fină și rezistență la insecte și degradare.

Îngrijire

Arborele este ușor de cultivat. Are nevoie de sol fertil, bine drenat și de udare suficientă, mai ales dacă este crescut pentru lemn. Preferă solurile ușor acide și umede. Înflorește abundent în aprilie–mai, iar pentru controlul creșterii este necesară tăierea regulată. Se recomandă scurtarea la aproximativ 1,5 metri în toamnă pentru a menține dimensiunea sub control.

Unde nu este recomandat să fie plantat 

Acest arbore produce un număr foarte mare de semințe (până la milioane anual) și se răspândește ușor, inclusiv în soluri sărace sau zone degradate. Poate crește în locuri precum marginea drumurilor, terenuri abandonate sau chiar crăpături în asfalt.

Este considerat specie invazivă în anumite regiuni și nu este recomandat pentru amenajări peisagistice. Poate afecta alte plante din apropiere, deoarece consumă resursele de apă și nutrienți. De asemenea, rădăcinile pot deteriora fundațiile dacă este plantat prea aproape de clădiri, conform southernliving.

Lumină 

Se dezvoltă cel mai bine în plin soare, minimum 6 ore pe zi. Lumina insuficientă poate reduce înflorirea.

Sol 

Tolerează multe tipuri de sol, inclusiv cele sărace sau pietroase, dar preferă solurile adânci, umede și bine drenate. Nu se dezvoltă bine în soluri foarte acide sau argiloase grele.

Apă 

Are nevoie de umiditate moderată în perioada de dezvoltare. După maturizare, rezistă mai bine la secetă.

Temperatură și umiditate 

Se adaptează bine în zonele cu veri lungi și calde. Mugurii florali pot fi afectați de înghețurile timpurii.

Fertilizare 

Nu necesită fertilizare frecventă, dar un aport anual de azot poate susține creșterea rapidă.

Tăiere 

Suportă bine tăierile, chiar și drastice. Tăierile regulate ajută la menținerea formei și la dezvoltarea unui trunchi principal. Tăierile severe duc la frunze mai mari, dar reduc înflorirea.

Dăunători și boli 

Nu are probleme majore cu dăunătorii, dar poate fi afectat de ciuperci care provoacă boli ale tulpinii. Menținerea sănătății plantei reduce riscul apariției problemelor.

Pentru a înflori corespunzător, arborele are nevoie de suficientă lumină și de tăieri făcute la momentul potrivit. Lipsa soarelui sau tăierile incorecte pot reduce numărul de flori.

Articol recomandat de sport.ro
Elena Ionescu se iubește cu un fost fotbalist de la FCSB! Diferența de vârstă este uriașă
Elena Ionescu se iubește cu un fost fotbalist de la FCSB! Diferența de vârstă este uriașă
Citește și...
Măsline pane, gustarea crocantă și savuroasă pe care trebuie să o încerci acasă. Cum se gătesc
Măsline pane, gustarea crocantă și savuroasă pe care trebuie să o încerci acasă. Cum se gătesc

Măslinele pane sunt un fel de aperitiv mediteranean, fiind soluția perfectă pentru momentele când vrei ceva rapid și gustos.

Român acuzat că a jefuit două bătrâne cu demență pe care le îngrijea, în Austria. Cum și-a justificat gestul la interogatoriu
Român acuzat că a jefuit două bătrâne cu demență pe care le îngrijea, în Austria. Cum și-a justificat gestul la interogatoriu

Neajutorate și afectate de demență, două femei în vârstă au fost jefuite de propriul îngrijitor, un român de 58 de ani.

Cât costă rovinieta în 2026. De unde se cumpără și ce amenzi riscă șoferii dacă nu o plătesc
Cât costă rovinieta în 2026. De unde se cumpără și ce amenzi riscă șoferii dacă nu o plătesc

Rovinieta rămâne o taxă obligatorie pentru circulația pe drumurile naționale din România, iar în 2026 costurile și regulile de aplicare continuă să fie un subiect de interes pentru șoferi. 

Concluzie în PSD după noi consultări interne: nimeni nu mai susține actuala formulă cu Bolojan premier
Concluzie în PSD după noi consultări interne: nimeni nu mai susține actuala formulă cu Bolojan premier

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că se află la a patra regională din PSD, şi nimeni din partid nu susţine să rămână cum sunt acum în coaliţie. 

EFE: Spania îşi închide spaţiul aerian pentru aeronavele americane care participă la războiul din Iran
EFE: Spania îşi închide spaţiul aerian pentru aeronavele americane care participă la războiul din Iran

Guvernul spaniol a ordonat închiderea spaţiului său aerian pentru zborurile din SUA care participă la operaţiunea militară împotriva Iranului, informează luni EFE.

Un șef de serviciu și un director din Finanțele Publice București, anchetați pentru mită și trafic de influență. Anunțul DNA
Un șef de serviciu și un director din Finanțele Publice București, anchetați pentru mită și trafic de influență. Anunțul DNA

Un şef de serviciu şi un director executiv de la Finanţe Publice Bucureşti au fost plasați sub control judiciar pentru luare de mită. Unul dintre aceştia, acuzat şi de trafic de influenţă.

Cătălin și Cătălina, Tsitsipas și Badosa: două „stele” decăzute. În ce nisipuri mișcătoare au ajuns grecul și iberica

Sorana Cîrstea, dezvăluire emoționantă: „Idolul meu!“