Totuși, este clar că loialitatea nu este ușor de găsit. Există însă un clasament al zodiilor în funcție de loialitate, de la cele mai fidele la cele mai puțin constante.

Rac

Dacă ai în viața ta o persoană din această zodie, poți fi sigur că nu te va trăda niciodată. Racii sunt considerați cei mai loiali dintre toate zodiile.

Scorpion

Chiar dacă nu sunt întotdeauna perfecți în relații, Scorpionii sunt extrem de loiali. Fie că te iubesc sau nu, rămân consecvenți în sentimentele lor.

Taur

Cunoscuți pentru încăpățânarea lor, Taurii sunt parteneri și prieteni foarte loiali. Sunt selectivi în privința persoanelor pe care le iubesc și cu care își petrec timpul.

Fecioară

Fecioarele preferă lucrurile clare și autentice. Nu le plac jocurile și sunt, în general, stabile și loiale în relații.

Leu

Leii își apără partenerii și prietenii la fel cum se apără pe ei înșiși: cu multă intensitate. Vor fi mereu de partea ta și nu îi vor tolera pe cei care ți-au făcut rău.

Gemeni

Gemenii sunt destul de loiali, mai ales în relațiile de lungă durată. Odată ce găsesc o persoană de încredere, devin dedicați și implicați.

Balanță

Balanțele tind să fie loiale și dedicate, însă indecizia lor le poate pune uneori piedici. Totuși, când găsesc persoana potrivită, se implică total.

Capricorn

Capricornii poartă adesea un bagaj emoțional din relațiile anterioare. Experiențele din trecut le pot afecta capacitatea de a se implica și de a fi complet loiali, conform Times Of India.

Berbec

Berbecii sunt dedicați celor pe care îi iubesc. Cu toate acestea, dacă apare ceva nou și interesant, pot fi tentați să își urmeze impulsurile.

Săgetător

În căutare constantă de aventură, Săgetătorii nu stau prea mult într-un loc. Spiritul lor liber îi face mai puțin constanți în relații.

Pești

Peștii sunt adesea absorbiți de lumea lor imaginară și de inspirație. Dacă simt că au depășit o relație, merg mai departe fără ezitare.

Vărsător

Considerați cei mai puțin loiali, Vărsătorii se tem să își arate adevărata natură și vulnerabilitățile, chiar dacă țin profund la cineva.