O pisică din România e cea mai frumoasă din Europa. Cum arată „ursoaica din Bucovina”

Acest titlu este considerat printre cele mai dificile din Europa, prin amploarea şi nivelul competiţiei: 798 de pisici înscrise, dintre care 212 doar în categoria ei.

În februarie, felina a fost aleasă cea mai frumoasă pisică din Europa, câştigând titlul de Central European Winner 2026 în Austria, iar weekendul trecut, în Danemarca, şi-a reafirmat frumuseţea la cel mai înalt nivel, devenind FIFe Scandinavian Winner 2026.

În spatele acestui trofeu stă o tradiţie de peste 100 de ani a ţărilor scandinave în creşterea şi selecţia felinelor, o zonă unde standardele sunt printre cele mai ridicate din lume.

Reafirmarea frumuseţii Kirei Kiralina într-un asemenea context competiţional consolidează nivelul de excelenţă felină la care România a ajuns, prin pasiunea şi munca crescătorilor săi, în doar două decenii.

Supranumită şi „ursoaica de Bucovina”, Kira Kiralina este născută la Iaşi, iar ieşenii o vor putea admira în 17 mai, la Moldova Mall, într-un turneu de prezentare alături de alte pisici din România, din rase diferite, care şi-au afirmat frumuseţea în competiţiile internaţionale.