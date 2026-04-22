Paralizia în somn, senzația înfricoșătoare de a fi treaz, dar blocat în corpul tău. Cum poți depăși un astfel de episod

Paralizia în somn apare atunci când nu te poți mișca sau vorbi în timp ce te trezești sau adormi. 

Poate fi înfricoșătoare, dar este inofensivă, iar majoritatea oamenilor o experimentează doar o dată sau de două ori în viață. Iată cum poți depăși un astfel de episod.

Ce este paralizia în somn și cum o recunoști

Paralizia în somn este o senzație de conștiență în timp ce nu te poți mișca. Apare atunci când treci între stările de veghe și somn. În timpul acestor tranziții, este posibil să nu te poți mișca sau vorbi timp de câteva secunde până la câteva minute.

De asemenea, poți simți presiune sau senzația de sufocare ori poți avea halucinații. Paralizia în somn poate apărea împreună cu alte tulburări de somn, cum ar fi narcolepsia. Narcolepsia este o nevoie puternică de a dormi, cauzată de o problemă a creierului în reglarea somnului.

Cauzele paraliziei în somn: stres, somn neregulat și mai mult

Nu se știe exact de ce sau cum apare. Cercetătorii cred că paralizia în somn este cauzată de o perturbare a ciclului de somn REM (mișcări oculare rapide), deoarece apare cel mai frecvent atunci când oamenii intră sau ies din această fază. În timpul somnului REM, creierul paralizează în mod normal mușchii pentru a preveni manifestarea fizică a viselor. În paralizia în somn, mintea este trează sau parțial trează, astfel că persoana este conștientă că nu se poate mișca.

Citește și
Legume pe care medicii le recomandă să le cumperi congelate. De ce sunt mai sănătoase

Studiile arată că aproximativ 20% dintre oameni au experimentat paralizia în somn cel puțin o dată. Specialiștii consideră că aceasta poate avea și o componentă genetică, conform webmd.

Alte cauze includ stresul și programul de somn dereglat (de exemplu, diferențele de fus orar sau nopțile nedormite). Mai multe studii au identificat și legături între anxietatea socială sau tulburarea de panică și paralizia în somn.

Experiențe reale: ce simt oamenii în timpul episoadelor

Nu toate episoadele de paralizie în somn sunt la fel. Există o varietate de simptome, care de obicei încep în adolescență și se pot accentua în jurul vârstei de 20–30 de ani. Simptomele pot include:

•  senzația că nu te poți mișca sau vorbi (atonie)

•  dificultăți de respirație

•  halucinații, adică vezi sau auzi lucruri care nu există

•  presiune în piept

•  senzația de sufocare

•  senzația că ești separat de propriul corp (experiență de tip „în afara corpului”)

•  senzația de pericol

Halucinațiile în paralizia în somn sunt foarte frecvente, apărând în aproximativ 75% dintre episoade. Acestea sunt diferite de vise. Poți simți prezența cuiva periculos sau impresia că corpul tău se mișcă. Unele halucinații pot provoca senzația de sufocare și presiune în piept.

Cum poți depăși un astfel de episod

Nu există multe dovezi care să susțină tratamente eficiente pentru paralizia în somn. Totuși, medicul poate identifica și trata afecțiunile care pot declanșa aceste episoade, cum ar fi alte tulburări de somn sau probleme de sănătate mintală. De asemenea, te poate trimite la un specialist pentru evaluare și tratament suplimentar.

Îmbunătățirea igienei somnului poate ajuta la prevenirea paraliziei în somn și la o stare mai bună în timpul zilei. Este recomandat să ai o rutină înainte de culcare, să eviți cofeina și alcoolul seara și să nu folosești ecrane cu cel puțin o oră înainte de somn. Somnul de 7–9 ore pe noapte este important, deoarece lipsa somnului poate declanșa episoade. Dacă există anxietate sau stres legat de culcare, terapia cognitiv-comportamentală poate ajuta la relaxare.

Nu există metode confirmate pentru a opri paralizia în somn în timp real, dar anumite tehnici pot ajuta la ieșirea din episod. Unele persoane reușesc concentrându-se pe mișcarea lentă a unei părți a corpului, cum ar fi un deget de la mână sau de la picior.

Pentru persoanele cu narcolepsie, există unele dovezi că anumite strategii pot fi utile în timpul episoadelor. Reamintirea faptului că experiența este temporară, concentrarea pe o imagine sau amintire pozitivă și relaxarea mușchilor pot reduce intensitatea episoadelor și a halucinațiilor.

Strategii pe termen lung pentru a reduce frecvența episoadelor

Medicii pot recomanda studii de somn sau terapie cognitiv-comportamentală pentru insomnie (CBT-I), pentru a gestiona tiparele de somn și anxietatea.

Abordările naturale pot fi, de asemenea, utile. Meditația și tehnicile de conștientizare a corpului pot ajuta la menținerea calmului în timpul episoadelor, iar plantele adaptogene, precum ashwagandha sau busuiocul sfânt, pot contribui la reglarea stresului.

Unele persoane observă beneficii și în urma acupuncturii sau a relaxării musculare progresive (PMR), care susține relaxarea fizică și un somn mai echilibrat.

Legătura dintre paralizia în somn și coșmaruri

În timpul unui episod de paralizie în somn, este posibil să percepi sau să vezi lucruri care nu există în realitate. Aceste halucinații apar în stadiile timpurii ale somnului non-REM, spre deosebire de vise sau coșmaruri, care apar mai târziu în ciclul de somn. Există două tipuri de halucinații care pot însoți paralizia în somn, fie la adormire, fie la trezire.

Halucinații hipnagogice

Cunoscute și sub denumirea de „vise de trezire”, halucinațiile hipnagogice apar în momentul în care adormi. Aproximativ 37% dintre oameni le experimentează. De obicei, sunt vizuale: pot include scene întregi, fețe, forme sau modele asemănătoare unui caleidoscop. Mai rar apar sunete sau senzații fizice, cum ar fi senzația de cădere. Spre deosebire de vise, care includ adesea povești și conversații, halucinațiile hipnagogice nu au o structură narativă, conform somnologymd.

Halucinații hipnopompice

Aceste halucinații apar în momentul trezirii. La fel ca halucinațiile hipnagogice, sunt în principal vizuale, dar pot include uneori și sunete sau senzații fizice. Se estimează că aproximativ 12% dintre oameni le experimentează.

Coșmarurile apar într-o fază diferită a somnului față de paralizia în somn. Cu toate că halucinațiile pe care le poți avea în timpul unui episod de paralizie în somn pot fi înfricoșătoare, ele nu sunt coșmaruri.

Articol recomandat de sport.ro
Diletta Leotta dezvăluie: "Cristi Chivu? Un singur lucru m-a surprins la el"
Diletta Leotta dezvăluie: "Cristi Chivu? Un singur lucru m-a surprins la el"
Citește și...
Stiri Diverse
Legume pe care medicii le recomandă să le cumperi congelate. De ce sunt mai sănătoase

A mânca sănătos nu este mereu simplu. Deși o alimentație bogată în legume contribuie esențial la aportul de vitamine și minerale necesare organismului, în practică apar destule obstacole.
Stiri Diverse
O companie aeriană va închide ghișeele de check-in cu 20 de minute mai devreme, din noiembrie. Care este motivul

Ryanair a anunțat că va închide ghișeele de check-in din aeroport cu 20 de minute mai devreme, pentru a evita ca pasagerii să piardă zborurile, pe fondul îngrijorărilor legate de cozile de la frontierele din Europa.
Stiri Diverse
A aplicat la 400 de joburi, dar a obținut doar 3 interviuri. O absolventă cu stagiu la ONU, ignorată de angajatori

După ce a aplicat la 400 de locuri de muncă și a obținut doar trei interviuri, o absolventă din UK a povestit cum a fost „ignorată” de nenumărați angajatori.

Recomandări
Stiri Politice
LIVE UDPATE, criză politică. Consultări la Cotroceni. Ilie Bolojan: ”Am avut un dialog bun cu președintele Nicușor Dan”

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a început astăzi, la Palatul Cotroceni, primele consultări cu liderii partidelor parlamentare care au format Guvernul Bolojan.

Stiri Politice
Surse: Conducerea PSD a decis ca miniştrii social-democraţi să demisioneze din Guvern joi dimineaţă

Toţi miniştrii de la PSD îşi vor da demisia joi dimineaţă, înainte de şedinţa de Guvern. Totodată, îşi va prezenta demisia şi secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, susțin surse din PSD citate de Agerpres.

Stiri Politice
Ilie Bolojan, lăudat de la Bruxelles pentru „curajul” de a guverna și pentru reformele asumate într-un context dificil

Preşedintele Partidului Popular European, Manfred Weber, l-a lăudat pe premierul Ilie Bolojan pentru rezultatele obţinute şi reformele asumate, subliniind că acesta are sprijinul deplin al partenerilor europeni.

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

OUT de la FCSB după peste 200 de meciuri? "Să plece! Nu mai știe de capul lui"

Sport

Inter Milano a sărbătorit victoria din Cupa Italiei pe o celebră melodie românească