Fiecare pas contează în competiția care îi provoacă pe locuitorii orașelor să facă mișcare și să se înscrie într-o aplicație, pentru ca orașul lor să urce în clasament.

Anul trecut, București, Bistrița și Roman s-au numărat printre orașele din top, iar câștigătoare a fost Riga, capitala Letoniei.

Timișoara încurajează mersul pe jos

Săptămâna mobilității a fost marcată la Timișoara prin încurajarea oamenilor să renunțe la mașină și să circule cât mai mult pe jos, cu bicicleta sau cu mijloacele de transport în comun. Cele mai circulate străzi din centrul orașului au fost închise, iar Podul rutier Mihai Viteazu a devenit pietonal, pentru eveniment, ba chiar s-a transformat în loc de mic dejun pentru timișoreni.

Tânăr: „Eu folosesc și transportul în comun, aș vrea să se continue și pe viitor. O idee foarte, foarte interesantă pentru că s-a închis podul și e ceva mai excepțional, adică nu participi în fiecare zi la așa ceva.”

Tânără: „Mi se par idei foarte frumoase și chiar te fac să vrei să folosești transportul în comun.”

Cu râul Bega în stânga și în dreapta, pe acorduri de muzică, mulți au considerat inițiativa ca pe o întâlnire de suflet.

Tânără: „Pentru mine a fost o surpriză în dimineața aceasta.”

Tânăr: „Mi s-a părut că este ceva nou, ceva diferit.”

Bistrița intră în competiția pașilor

La Bistrița, cine vrea să participe la săptămâna europeană a mobilității trebuie să se înscrie într-o aplicație și să meargă pe jos. Pașii lor se vor cumula cu ai celorlalți locuitori din oraș.

Bărbat: „Am trimis în jur de 100 de mesaje, am un grup de bicicliști, tuturor le-am spus, astăzi mergeți pe jos."

Tânăr: „768 de pași, tocmai am coborât din mașină, că mi-am descărcat aplicația și am dat o tură de parc să văd cum funcționează și văd că merge perfect."

Femeie: „10.000-10.200 dacă merg și în drumeții mai lungi, fac și mai mult de 10.000 de pași pe zi."

Anul trecut, Bistrița s-a clasat pe locul 12 din 337 de orașe europene.

Liliana Coceșiu, director dezvoltare urbană primăria Bistrița: „În acest an peste 1.700 de orașe din 41 de țări au ales să participe la această campanie.”

Și Cluj-Napoca a intrat în competiție.

Corespondent PROTV: „Până acum am făcut peste 1.000 de pași, iar odată înscrisă în competiție pot vedea câte alte persoane din oraș s-au alăturat provocării și câți pași a făcut fiecare dintre ele. În Cluj-Napoca, chiar din prima zi s-au înscris peste 200 de persoane.”

Beneficiile sunt multiple.

Adrian Ploaie, medic cardiolog și medicină internă: „Mișcarea reduce în primul rând din obezitate care indirect afectează inima, toate funcțiile organismului."

Pașii făcuți în orașele intrate în competiție se contabilizează în aplicația Walk15 până pe 22 septembrie, inclusiv.