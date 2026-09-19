Pe primele locuri se află orașe din Statele Unite și Europa de Vest. Capitala României este susținută de economia puternică, iar Iașiul stă bine la capitolul mediu.

Bucureștiul este pe locul 214 în topul realizat de Oxford Economics. Capitala stă cel mai bine la capitolul economie, unde ocupă locul 111, însă coboară masiv din cauza poluării.

Bucureștiul stă bine la economie

Bărbat: „Facilități, parcuri, spitale, locuri de muncă și mai ales pentru copii, pentru oportunitățile lor pe viitor.”

Bărbat: „M-am obișnuit cu orașul, știu să navighez într-un oarecare fel prin nițele economice ale acestui oraș. Calitatea vieții în general ai efectiv cu ce să-ți umpli timpul în acest oraș.”

Adrian Dan, sociolog, Universitatea din București: „Oamenii sunt atrași de perspectivele economice. Orașele mari oferă posibilitatea de a te educa mai bine, atunci îi face pe oameni să rămână. De aici avem stabilitate, creștere demografică, creșterea masivă a unor centre urbane”.

În clasament mai apare Iașiul, aflat pe locul 486. Orașul stă cel mai bine la capitolul mediu, însă coboară la capital uman, unde ocupă poziția 808.

Iașiul stă bine la capitolul mediu

Fata: „Mi se pare cu un potențial foarte mare din punct de vedere cultural. Mi se pare că mai mult în zona centrală se investește aici întotdeauna este curat”.

Fata: „Pe lângă faptul că este foarte bogat cultural, sunt foarte multe activități prietenoase cu tinerii. Infrastructura rutieră îi lipsește Iașiului.”

Prof. univ. dr. Liviu Maha, rector Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași: „E vorba de o evoluție economică consistentă pe ultimii 10-15 ani. Investitorii străini fac evaluări pe țări atunci când iau decizia de a localiza o afacere într-un anumit oraș iau în considerare și elemente care țin de atractivitatea orașului”.

În fruntea clasamentului sunt New York, Londra și Paris.

New York conduce clasamentul

Lewis Peedle, reprezentantul companiei care a realizat topul orașelor: „Aceste orașe găzduiesc și cele mai mari companii din lume. Multe dintre aceste companii activează în domeniul tehnologiei și stimulează inovația și investițiile. Iar acestea contribuie la creșterea economică a orașelor. Un exemplu este adoptarea inteligenței artificiale”.

Unele dintre orașele aflate în top nu excelează însă la capitolul siguranță. Cu toate acestea, economiile lor puternice și capacitatea de dezvoltare cântăresc semnificativ în clasamentul global.