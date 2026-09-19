Turiștii și localnicii s-au bucurat de vremea neobișnuit de caldă, iar la amiază, terasele au fost arhipline. Marea superbă a completat perfect atmosfera de vacanță.

Încă de dimineață, plajele din nordul stațiunii Mamaia s-au animat, mai ales că acum, atmosfera e mult mai liniștită decât în plin sezon. Mulți iubitori ai mării au profitat de weekendul cald, pentru o scurtă călătorie pe litoral, ca să-și încarce bateriile.

Turiștii s-au bucurat de vremea caldă

Bărbat: „Poate și în octombrie va fi la fel de cald și vom veni și atunci. Acum e și mai liber, am găsit și loc de parcare, este frumos. Este exotic acum, nu mai e muzică, e liniște, te bucuri de valuri, de apă.”

Nu e de mirare că în zilele atât de însorite ale acestui septembrie, lumea a stat la plajă, ca în miez de vară.

Femeie: „Este mai multă liniște și am avut timp. Până acum nu am avut timp. Ce să vă spun, nu mă așteptam la atâta lume. Este foarte multă lume, e ca și cum ar fi în plin sezon, mie așa mi se pare.”

Briza ușoară, muzica valurilor și orizontul nemărginit al mării i-au fermecat pe cei care s-au oprit astăzi la țărm, să ia o pauză binefăcătoare și să uite de stresul cotidian.

Bărbat: „Profităm când mai avem timp liber să venim, să ne bucurăm de vremea frumoasă. Păi, în primul rând este mai liber decât de obicei și vremea frumoasă. De aia am venit.”

Și apa caldă a mării, de 20 - 22 de grade, i-a fermecat pe turiștii care s-au aventurat în valuri, apoi au lenevit la soare. Pentru câteva ore, calendarul a părut dat înapoi cu o lună.

Femeie: „Foarte multă lume astăzi, căldură la maximum, apa caldă, oameni primitori, dragi, copii mulți, toată lumea este fericită.”

La prânz, terasele cu preparate din pește și fructe de mare au fost irezistibile.

Chiar dacă au venit doar pentru o singură zi pe litoral, mulți turiști s-au oprit și au savurat pe îndelete o masă pescărească.

Terasele au fost pline de turiști

Florin Bățârlău, manager terasă: „S-a prelungit, într-adevăr, sezonul estival. Ne ajută vremea, turiștii vin cel puțin în weekenduri și ne bucură faptul că au început să guste din nou peștele românesc din Marea Neagră, pe care îl avem din belșug.”

Pentru proprietarii de restaurante, fiecare weekend însorit de septembrie înseamnă încă puțin timp câștigat după încheierea oficială a sezonului.

Meteorologii anunță și pentru duminică o zi perfectă pentru plajă și relaxare.