Parada mașinilor retro în centrul Aradului. Automobilul regelui Mihai, alături de o Dacie neagră a Securității

O colecție de mașini retro din centrul Aradului s-a bucurat de interesul multor localnici, dornici să afle povestea bijuteriilor pe patru roți.

Cea mai veche are 90 de ani, și i-a aparținut Regelui Mihai. La final, mașinile au defilat prin oraș.

Un automobil clasic a atras toate privirile. Proprietarul este un elveţian stabilit la Arad, care a cumpărată maşina pentru trecutul ei.

Teo Hany, proprietar: „Istoria este foarte importantă pentru această maşină, a fost în 1936 când preşedintele Cehoslovaciei a făcut cadou această maşină prinţului Mihai. Consuma mult, între 9 şi 12 litri, dar este o maşină veche şi merge.”

A atras multe priviri şi un Corvette din 1984.Este primul model cu cross injection.

Ciprian Astacă, proprietar: „Orice leu care îl investeşti într-o maşină de genul ăsta nu se pierde pentru că valoarea ei creşte de la an la an, de la lună la luna.”

Și o Dacie neagră a venit la pachet cu o poveste interesantă.

Gabriel Ciunta, proprietar: „Dacia neagră era maşina Securităţii, a partidului, pentru mine maşina mea este o amintire o amintire a bunicului meu. Toate amintirile cu bunicul sunt în Dacie, am crescut în Dacie primi pasi au fost până la Dacie, primul meu cuvânt a fost în Dacie”

Arădenii au profitat de ziua liberă ca să admire maşinile şi să facă poze.

Bărbat: „Foarte interesant, multe maşini vechi unde Daciile sunt la loc de cinste, toate sunt faine, îngrijite”

Bărbat: „Este un lucru extraordinar să ţi vie memoria maşinilor care au fost făcut acum zeci de ani”

Egon Zimmermann, organizator: „Şi să le facem un pic de propagandă, că maşini de astea scumpe sunt destule care nu au atâta istorie”.

Evenimentul s-a încheiat cu o paradă prin oraș.

