Parada mașinilor retro în centrul Aradului. Automobilul regelui Mihai, alături de o Dacie neagră a Securității
O colecție de mașini retro din centrul Aradului s-a bucurat de interesul multor localnici, dornici să afle povestea bijuteriilor pe patru roți.
Cea mai veche are 90 de ani, și i-a aparținut Regelui Mihai. La final, mașinile au defilat prin oraș.
Un automobil clasic a atras toate privirile. Proprietarul este un elveţian stabilit la Arad, care a cumpărată maşina pentru trecutul ei.
Teo Hany, proprietar: „Istoria este foarte importantă pentru această maşină, a fost în 1936 când preşedintele Cehoslovaciei a făcut cadou această maşină prinţului Mihai. Consuma mult, între 9 şi 12 litri, dar este o maşină veche şi merge.”
A atras multe priviri şi un Corvette din 1984.Este primul model cu cross injection.
Ciprian Astacă, proprietar: „Orice leu care îl investeşti într-o maşină de genul ăsta nu se pierde pentru că valoarea ei creşte de la an la an, de la lună la luna.”
Și o Dacie neagră a venit la pachet cu o poveste interesantă.
Gabriel Ciunta, proprietar: „Dacia neagră era maşina Securităţii, a partidului, pentru mine maşina mea este o amintire o amintire a bunicului meu. Toate amintirile cu bunicul sunt în Dacie, am crescut în Dacie primi pasi au fost până la Dacie, primul meu cuvânt a fost în Dacie”
Arădenii au profitat de ziua liberă ca să admire maşinile şi să facă poze.
Bărbat: „Foarte interesant, multe maşini vechi unde Daciile sunt la loc de cinste, toate sunt faine, îngrijite”
Bărbat: „Este un lucru extraordinar să ţi vie memoria maşinilor care au fost făcut acum zeci de ani”
Egon Zimmermann, organizator: „Şi să le facem un pic de propagandă, că maşini de astea scumpe sunt destule care nu au atâta istorie”.
Evenimentul s-a încheiat cu o paradă prin oraș.
Sursa: Pro TV
Etichete: arad, auto, retro, regele Mihai,
Dată publicare:
02-12-2025 08:37