Paradă retro cu mașini de epocă, la Slănic Moldova. ”E iubita mea. Am treabă cu ea”

Cei mici au fost încântați să descopere modele pe care le-au mai văzut doar în filme.

Timp de două zile, mașinile de epocă au fost parcate în parcul central din stațiunea Slănic Moldova. Proprietarii au răspuns cu bucurie la fiecare întrebare adresată de trecători.

Marius Subţirelu, expozant: ”Un Mercedes din 66, o coadă de rândunică. Este recondiţionată cap coadă, în afară de interior. Interiorul este intact, din anii 66, cu piele roşie”.

Unii au venit cu mașini care au ieșit pe poarta fabricii înainte ca ei să se fi născut.

Felix Peter, expozant: ”E iubita mea. Am treabă cu ea. Are 86 de ani, 5 ani mai veche ca mine şi am foarte mult plăcere să mă plimb”.

Și motoretele au atras atenția vizitatorilor. Și nu putea lipsi vestita Mobra.

Iulian Solot, expozant: ”Am cumpărat-o acum un an jumătate. 4.000 mi-a luat să o recondiţionez încetişor, zi de zi, şi acum mă bucur de ea tot timpul”.

”Sunt nemaipomenit de frumoase și au o istorie”

Turiștii, de la mic la mare, au fost încântați de eveniment.

”Reporter: Care ţi-a stârnit interesul?

Rareş Floria, vizitator: Fiat Simca.

Reporter: Ce e special la ea?

Rareș Floria, vizitator: Este fabricat în 1937 şi încă merge”.

George Șerban, vizitator: ”Mi-a atras atenţia maşina asta din 1937. Nu a luat deloc rugină şi arată încă bine”.

Raluca Floria, turistă: ”Sunt nemaipomenit de frumoase şi au o istorie şi păcat să nu le vezi şi să le admiri mai ales că merg”.

Nicu Marin, organizator: ”Avem o sărbătoare pentru că suntem adunaţi aici toţi colegii cu acceaşi pasiune şi în 2023 s-au împlinit 25 de ani de când s-a înfăptuit Retromobil”.

La final, mașinile de epocă au defilat prin stațiune, în aplauzele trecătorilor.





Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 19-06-2023 09:16