Oțetul, ingredientul „minune” din casă. Trucurile pe care puțini le știu, dar care schimbă complet curățenia din casă

Puține ingrediente pot face minunile pe care le face oțetul în bucătărie. E ieftin, îl găsești ușor, nu lasă parfumurile grele din multe produse clasice și, folosit bine, poate rezolva surprinzător de multe probleme.

Totuși, trebuie mare atenție, pentru că oțetul nu poate fi folosit chiar peste tot. Oțetul alb poate fi excelent pentru calcar, mirosuri și depuneri ușoare, dar nu este bun la toate. Află diluțiile corecte, rețete pas cu pas, timpii de contact, combinațiile sigure și suprafețele pe care nu ar trebui să-l folosești niciodată.

De ce oțetul este un aliat puternic la curățenie

Oțetul își face treaba datorită acidului acetic. În varianta obișnuită, cea pe care o găsești în magazine, concentrația este de aproximativ 5%, iar pH-ul este destul de scăzut. Asta înseamnă că este eficient mai ales acolo unde apar depuneri de calcar sau urme lăsate de apa dură. De exemplu, dacă vezi pete albicioase pe robinet, pe sticlă sau în fierbător, oțetul le poate dizolva destul de ușor.

În schimb, când vine vorba de grăsime, lucrurile stau diferit. Pelicula uleioasă sau murdăria arsă nu reacționează la fel de bine la un acid slab. În astfel de situații, soluțiile alcaline sau detergenții obișnuiți sunt mai potriviți. Cu alte cuvinte, oțetul este bun la depuneri minerale, dar nu este cea mai bună alegere pentru grăsime persistentă.

Ce poate și ce nu poate face împotriva microbilor

O altă idee care circulă des este că oțetul ar fi un dezinfectant complet. În realitate, lucrurile sunt puțin mai nuanțate. În laborator, s-a observat că acidul acetic poate avea efecte antibacteriene și antifungice. Asta înseamnă că, în anumite condiții, poate reduce unele tipuri de bacterii sau fungi.

Totuși, asta nu înseamnă automat că oțetul este potrivit pentru orice situație din casă. În cazul virusurilor, rezultatele nu sunt clare: unele studii arată că nu este suficient de eficient în anumite condiții, în timp ce altele arată efecte doar la concentrații mai mari și timp de acțiune mai lung. De aceea, pentru curățenia de zi cu zi, oțetul poate fi util, dar dacă ai nevoie de o dezinfectare serioasă, de exemplu când cineva este bolnav, e mai sigur să folosești produse dedicate, care au instrucțiuni clare.

Nu orice oțet este potrivit pentru curățenie

Un detaliu important, dar adesea ignorat: nu toate tipurile de oțet sunt la fel. Există variante mult mai concentrate, folosite în alte scopuri, care pot irita pielea sau ochii. Acestea nu sunt potrivite pentru curățenia obișnuită din casă. Pentru uz casnic, alegerea simplă este oțetul alb distilat sau variantele etichetate special pentru curățenie. Acestea sunt suficient de eficiente, dar și mai sigure dacă sunt folosite corect.

Ce tip de oțet alegi, în funcție de situație

Dacă vrei ceva simplu și eficient, oțetul alb distilat rămâne varianta de bază. Este bun pentru calcar, pentru curățarea fierbătorului, a microundelor sau a suprafețelor din sticlă și metal. Oțetul de curățare, mai concentrat, poate ajuta la depuneri mai dificile, dar trebuie folosit cu atenție, cu mănuși și aerisire bună. Oțetul de mere poate fi folosit la nevoie, dar nu este cea mai practică soluție. Poate lăsa urme sau chiar pete pe suprafețele deschise la culoare. În schimb, oțeturile aromate sau închise la culoare sunt mai potrivite pentru bucătărie decât pentru curățenie. Pot păta și nu oferă avantaje reale când vine vorba de igienă.

Trucuri cu oțet în bucătărie și cum scoți mirosurile neplăcute

Pentru suprafețe precum faianța, blaturile laminate sau exteriorul frigiderului, o soluție simplă își face bine treaba. Amesteci jumătate apă caldă și jumătate oțet alb într-un pulverizator. Aplici pe zonă, lași să acționeze un minut-două, apoi ștergi cu o lavetă din microfibră. La final, mai treci o dată cu o lavetă umezită în apă curată și usuci. Dacă murdăria este grasă, mai ales după gătit, e mai eficient să începi cu detergent de vase sau un degresant blând. Oțetul poate veni după, pentru urmele rămase sau pentru miros, conform Goodhousekeeping.

Cum cureți fierbătorul de calcar

Aici oțetul chiar ajută. Pentru depuneri obișnuite, amesteci o parte oțet cu trei părți apă, torni în fierbător, aduci la fierbere și lași soluția aproximativ 20 de minute. Dacă depunerile sunt mai groase, poți lăsa soluția să acționeze mai mult, chiar peste noapte. După aceea, golești, clătești bine și mai fierbi de două ori doar apă, ca să nu rămână miros sau gust.

Curățarea tocătoarelor

E important să faci diferența între curățare și igienizare. Pentru tocătoarele folosite la legume sau pâine, spălarea cu apă fierbinte și detergent este suficientă. Dacă materialul permite, mașina de spălat vase este o variantă comodă. Pentru lemn, după spălare, poți șterge suprafața cu un amestec de apă și oțet în proporții egale, apoi usuci bine. În schimb, după carne crudă, nu te baza pe oțet pentru dezinfectare. În astfel de situații, regulile de bază rămân cele sigure: spălare corectă, separarea ustensilelor și, dacă e nevoie, soluții dedicate.

Ce faci cu petele de pe haine

Oțetul poate ajuta mai ales ca pretratament. De exemplu, pentru urmele de transpirație sau deodorant, amesteci două căni de apă cu o cană de oțet și lași zona la înmuiat până la 30 de minute. După aceea, clătești și speli normal. E bine să testezi întâi pe o zonă mai puțin vizibilă, ca să vezi cum reacționează materialul. Pentru pete vechi sau dificile, rezultatele pot fi limitate.

Cum cureți cuptorul fără soluții dure

O metodă simplă este combinația, în doi pași, cu bicarbonat. Întinzi o pastă din bicarbonat și puțină apă în cuptorul rece și o lași să acționeze mai mult timp, în funcție de cât de murdar este. După aceea, pulverizezi oțet peste pastă și începi să ștergi cu o lavetă umedă. Reacția dintre ele ajută la desprinderea murdăriei, iar ștergerea finală face diferența.

Curățarea rapidă a cuptorului cu microunde

Aici soluția este foarte simplă: o cană de apă și o lingură de oțet într-un bol rezistent la microunde. Încălzești câteva minute, apoi lași aburul să acționeze. Murdăria se înmoaie, iar mirosurile se reduc. La final, ștergi interiorul cu o lavetă.

Cum scapi de mirosurile neplăcute

Oțetul este util și pentru mirosuri, mai ales după ce ai eliminat cauza. În frigider sau congelator, poți șterge interiorul cu o soluție de apă și oțet, apoi clătești și usuci bine. Pentru aerul dintr-o cameră, un bol cu oțet lăsat câteva ore poate ajuta la reducerea mirosurilor persistente. În microunde, aceeași metodă cu apă și oțet încălzite funcționează și pentru mirosuri de mâncare. E bine să aerisești când folosești oțetul și să etichetezi sticlele în care îl diluezi. Evită să îl folosești pe piatră naturală, lemn ceruit sau în apropierea aparatelor electronice.

Curățenie în baie cu oțet

În baie, oțetul este util mai ales când ai de-a face cu calcar și urme lăsate de apa dură. Pentru baterii, sticla de la duș sau faianță, poți folosi un amestec simplu: jumătate apă, jumătate oțet alb, pus într-un pulverizator. Aplici pe suprafață, lași câteva minute, apoi ștergi cu o lavetă din microfibră.

Dacă pe ușile de duș apare acea peliculă albicioasă, poți adăuga și puțin detergent de vase în soluție. Lași să acționeze mai mult, în jur de 15 minute, apoi ștergi, clătești și usuci. Uscarea contează mai mult decât pare: dacă lași apa să se evapore singură, urmele reapar destul de repede.

Cum cureți capul de duș fără efort

Pentru para de duș, metoda cu punga este una dintre cele mai simple. Umpli o pungă cu amestec de apă și oțet, suficient cât să acopere duzele, o fixezi în jurul capului de duș și o lași să acționeze. În funcție de cât de mult calcar s-a depus, poate fi suficient un sfert de oră sau până la o oră. După aceea, scoți punga, ștergi depunerile care s-au desprins și lași apa caldă să curgă pentru clătire. E bine să nu lași soluția prea mult timp, mai ales peste noapte, dacă suprafața este decorativă sau sensibilă.

Curățarea rosturilor, cu atenție

La rosturi, oțetul poate ajuta, dar nu este o soluție de folosit des. Dacă murdăria este superficială, poți aplica puțin oțet pe o periuță și să freci ușor. Lași să acționeze foarte puțin, apoi clătești bine și usuci. Problema apare când îl folosești frecvent: acidul poate slăbi în timp materialul, mai ales dacă rosturile nu sunt bine protejate sau sunt deja deteriorate. De aceea, este mai potrivit ca soluție ocazională, nu ca rutină.

Cum îl folosești la toaletă

Pentru depunerile de calcar din vasul de toaletă, oțetul este destul de eficient. Dacă există un inel vizibil, încerci să reduci nivelul apei cât poți, apoi torni oțet astfel încât să acopere zona afectată. Îl lași să acționeze câteva ore sau chiar peste noapte, apoi freci cu peria și tragi apa. Pentru depuneri foarte dure, poți reveni cu o curățare mecanică ușoară. Totuși, dacă vrei să dezinfectezi complet, mai ales în situații sensibile, este mai sigur să folosești un produs dedicat. Oțetul ajută la curățare, dar nu înlocuiește complet soluțiile dezinfectante.

Combinații eficiente cu oțet pentru curățare naturală

Cum îl combini corect cu bicarbonatul

Când vine vorba de oțet și bicarbonat, cel mai important lucru este ordinea. Bicarbonatul ajută la murdăria uscată sau grasă, pentru că are un efect ușor abraziv. Oțetul, în schimb, este mai eficient pe depuneri minerale. Dacă le amesteci direct într-un recipient, reacționează rapid și își pierd mare parte din eficiență. În practică, funcționează mai bine să le folosești pe rând: aplici întâi bicarbonatul, sub formă de pastă, apoi pulverizezi oțet peste el doar pentru a desprinde murdăria și a o putea șterge mai ușor.

Uleiurile esențiale, doar pentru miros

Dacă vrei ca soluția cu oțet să aibă un miros mai plăcut, poți adăuga câteva picături de ulei esențial. Nu este nevoie de mult, câteva picături sunt suficiente într-un spray. Totuși, aceste uleiuri nu schimbă eficiența soluției în ceea ce privește curățarea sau dezinfectarea. Ele sunt doar pentru miros. În plus, pot irita pielea sau respirația, mai ales în spații mici sau în locuințe cu copii ori animale sensibile. De aceea, e mai bine să le folosești cu măsură.

De ce nu trebuie să îl combini cu apă oxigenată

O regulă importantă: oțetul și apa oxigenată nu se pun niciodată împreună în același recipient. Combinate, pot forma o substanță iritantă, care nu este sigură pentru piele sau pentru respirație. Dacă vrei să le folosești în aceeași zi, o faci separat, pe suprafețe deja clătite și uscate. Și chiar și așa, este mai sigur să alegi produse special formulate atunci când ai nevoie de igienizare serioasă.

Greșeli frecvente când folosești oțetul în casă

Cea mai des întâlnită greșeală este să îl folosești pentru orice tip de murdărie. Oțetul nu este soluție universală. Nu este eficient pe grăsime grea și nici nu înlocuiește un dezinfectant atunci când este nevoie de igienă strictă. În plus, există suprafețe pe care le poate deteriora, mai ales cele sensibile la acizi.

Un alt lucru ignorat este cât de mult și cât de des îl folosești. Oțetul prea concentrat sau lăsat prea mult timp pe anumite suprafețe poate face mai mult rău decât bine. De exemplu, lăsat prea mult pe metal decorativ sau pe rosturi, poate duce la deteriorare în timp. Iar variantele foarte concentrate, cum sunt cele pentru uz industrial sau horticol, nu sunt potrivite pentru curățenia din casă.

Amestecuri care devin periculoase

Nu combina oțetul cu înălbitor pe bază de clor. Reacția poate elibera gaze toxice. La fel, nu îl combina cu apă oxigenată în aceeași sticlă.

Și nici combinația cu bicarbonat nu este o „super soluție”. Reacția este vizibilă, dar eficiența scade tocmai pentru că substanțele se neutralizează.

Ce nu cureți niciodată sau aproape niciodată cu oțet

Piatra naturală este primul exemplu: marmură, travertin sau alte materiale similare pot fi afectate ușor de acizi. Oțetul poate lăsa urme mate sau poate deteriora suprafața, conform Consumerepports.org.

Lemnul ceruit sau nefinisat intră în aceeași categorie. În timp, acidul poate afecta stratul protector și aspectul.

Pentru telefoane, tablete sau alte ecrane, oțetul nu este o alegere potrivită. Aceste suprafețe au straturi speciale care pot fi afectate. În general, se folosesc lavete moi și soluții dedicate.

Folosirea frecventă a oțetului în mașina de spălat sau în mașina de spălat vase poate afecta garniturile și alte piese din cauciuc. Nu este o soluție bună ca rutină.

Rosturile deja degradate pot fi afectate și mai mult. Fonta clasică, care are un strat protector de ulei, poate fi și ea deteriorată de acizi. În astfel de cazuri, este mai sigur să alegi metode de curățare mai blânde, adaptate materialului.

